Alcione, Wesley Safadão, Diogo Nogueira e Vintage Culture animam o DF no fim de semana Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Do R7 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 )

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana em Brasília será marcado por diversas atrações culturais e musicais para públicos de todas as idades. E o R7 dá as dicas dos principais eventos.

Entre os destaques estão os shows de Alcione, Wesley Safadão, Vintage Culture, além de espetáculos teatrais, festivais e exposições gratuitas. A programação começa nesta sexta-feira (4).

Shows têm classificação de 16 anos Divulgação/ BS Fotografias

🎶 Alcione, Diogo Nogueira e Leci Brandão

A sexta será embalada pelo samba de Alcione, Diogo Nogueira e Leci Brandão no Setor de Clubes Sul. O repertório inclui sucessos como Você Me Vira a Cabeça, Pé na Areia e Canta Minha Gente.

Onde: Setor de Clubes Sul

Setor de Clubes Sul Data: Sexta-feira (4)

Sexta-feira (4) Horário: 18h

18h Ingresso: A partir de R$ 109

🎤 Wesley Safadão e Nattanzinho Lima

No sábado (5), o forró e o sertanejo dominam o palco com apresentações de Wesley Safadão e Nattanzinho Lima, prometendo uma noite animada para o público brasiliense.

Onde: Setor de Clubes Sul

Setor de Clubes Sul Data: Sábado (5)

Sábado (5) Horário: 18h

18h Ingresso: A partir de R$ 169

🎧 Vintage Culture, Doozie e Jackson

O domingo (6) será voltado à música eletrônica com o DJ Vintage Culture, acompanhado de Doozie e Jackson.

Onde: Setor de Clubes Sul

Setor de Clubes Sul Data: Domingo (6)

Domingo (6) Horário: 18h

18h Ingresso: A partir de R$ 164

Festival é gratuito Reprodução/ Instagram @df_instrumental_fest

🎷 DF Instrumental FEST

O Sesc Taguatinga Sul promove neste sábado um evento gratuito de música instrumental com artistas locais e nacionais, como Banda Black Rio, Satanique Samba Trio e Real Gang.

Onde: Sesc Taguatinga Sul

Sesc Taguatinga Sul Data: Sábado (5)

Sábado (5) Horário: 18h

18h Ingresso: Entrada franca

🍷 Festival de Inverno

Até 29 de junho, o Mané Mercado oferece experiências gastronômicas com espaço ao ar livre e open wine na segunda edição do Festival de Inverno.

Onde: Mané Mercado

Mané Mercado Data: Até 29 de junho

Até 29 de junho Horário: 19h

19h Ingresso: Entrada gratuita

Espetáculos acontecem neste fim de semana Divulgação/CCBB/Setebelo

🎭 Espetáculo “Da Janela”

O CCBB recebe a peça inclusiva Da Janela, que conta a história de amizade entre três crianças com recursos acessíveis integrados à narrativa.

Onde: CCBB

CCBB Data: 5 a 13 de julho

5 a 13 de julho Horário: Sábados às 11h e 16h | Domingos às 11h | Sexta (12) às 16h

Sábados às 11h e 16h | Domingos às 11h | Sexta (12) às 16h Ingresso: A partir de R$ 15

😂 Missão Improviso

A Cia de Comédia Setebelos apresenta o espetáculo Missão Improviso, no qual o público propõe desafios cômicos aos atores.

Onde: Aplausos Comedy Club – Guará

Aplausos Comedy Club – Guará Data: Sábado (5)

Sábado (5) Horário: 21h

21h Ingresso: A partir de R$ 25

A partir de R$ 25 Classificação: 12 anos

🎙️ Raízes Musicais – Show de Alberto Salgado

Projeto que celebra músicos brasilienses com trajetória internacional. A estreia será com Alberto Salgado no Teatro dos Bancários.

Onde: Teatro dos Bancários

Teatro dos Bancários Data: Sexta-feira (4)

Sexta-feira (4) Horário: 20h

20h Ingresso: A partir de R$ 20

Exposições têm entradas gratuitas Divulgação/ TCU/ Caixa Cultural

🖼️ Frequências Urbanas

Na Caixa Cultural Brasília, a exposição Frequências Urbanas explora identidade, resistência e esperança por meio de obras com forte identidade cultural.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Caixa Cultural Brasília Data: Até 20 de julho

Até 20 de julho Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h

Terça a domingo, das 9h às 21h Ingresso: Gratuito

⚡ Energia, Sou Watt

No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.

Onde: Sesi Lab

Sesi Lab Data: Até 7 de setembro

Até 7 de setembro Horário: Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h

Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h Ingresso: R$ 20 (inteira)

🖼️ Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

Onde: Centro Cultural TCU

Centro Cultural TCU Data: Até 30 de agosto

Até 30 de agosto Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h

Segunda a sábado, das 9h às 18h Ingresso: Gratuito

🎨 Paulo Cavalcante – O Artista Brincante

A exposição no Espaço Renato Russo apresenta a trajetória visual de Paulo Cavalcante, em diálogo com a cultura popular nordestina.

Onde: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) Data: Até 20 de julho

Até 20 de julho Horário: Terça a domingo, das 10h às 20h

Terça a domingo, das 10h às 20h Ingresso: Gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

