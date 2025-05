Alckmin defende OMC, mas elogia acordo entre China e EUA: ‘Muito bom haver entendimento’ Países decidiram reduzir tarifas mútuas; em março, vice-presidente afirmou que não descartava recorrer à OMC contra tarifas de Trump Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 17h28 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h42 ) twitter

Alckmin lidera as conversas brasileiras com os EUA sobre tarifas comerciais Cadu Pinotti/Agência Brasil - 12.5.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou nesta segunda-feira (12) que a trégua comercial entre China e Estados Unidos é positiva e avaliou que um acordo entre os dois países é “positivo”. Alckmin — presidente em exercício com a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva à China — aproveitou para defender o fortalecimento da OMC (Organização Mundial do Comércio), organismo multilateral responsável por regular o comércio entre os países membros. Tanto o gigante asiático quanto os EUA e o Brasil fazem parte do grupo.

“É muito bom que haja entendimento entre Estados Unidos e China, os dois maiores PIBs do mundo e economias importantíssimas. Nós defendemos, o Brasil, o presidente Lula, [defendemos] o multilateralismo e o livre comércio. Então, ter um entendimento que busque facilitar o comércio. Comércio exterior é emprego e renda, e quem ganha é a população. Precisamos fortalecer a OMC, para podermos ter regras no comércio exterior, mas é positivo [um acordo entre China e EUA]. Torcemos por um bom entendimento”, destacou Alckmin, em agenda em São Paulo (SP).

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, Donald Trump tem adotado uma política protecionista e impôs tarifas comerciais unilaterais a diversos países. As taxas aplicadas para produtos chineses comprados pelos EUA chegaram a 145%. Em resposta, a China taxou os itens norte-americanos vendidos ao país asiático em 125%.

No fim de semana, representantes dos dois países reuniram-se na Suíça pela primeira vez desde o início da guerra tarifária. Nesta segunda, as autoridades anunciaram que vão reduzir as taxas recíprocas por 90 dias — de 145% para 30%, e de 125% para 10%.

A expectativa é que as novas tarifas comecem a valer até a próxima quarta-feira (14). Nesse intervalo de 90 dias, EUA e China devem manter as negociações.

Trump e o Brasil

Desde o início de abril, Trump impôs taxas de 10% sobre todos os produtos brasileiros comprados pelos norte-americanos. Anteriormente, o republicano já tinha decidido aplicar 25% sobre o aço e o alumínio do Brasil. O governo brasileiro adotou postura diplomática para a situação. As negociações ficaram a cargo de Alckmin, que defende uma saída consensual para o embate.

Em março, em meio ao cenário de disputa comercial, Alckmin chegou a declarar que não descartava recorrer à OMC contra as tarifas de Trump. “É uma possibilidade”, destacou, à época.

“Nós defendemos multilateralismo, nós defendemos complementação econômica, e a OMC existe para isso, para estabelecer regras que devem ser regras gerais para todos”, afirmou Alckmin.

Oportunidades

Estudo elaborado pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, aponta que o Brasil tem 1.601 oportunidades com os parceiros do Brics, do qual, além do Brasil, fazem parte Rússia, Índia, China e África do Sul.

As eventuais negociações mercantis ocorrem em meio ao tarifaço promovido por Trump.

O momento é visto como oportuno para o aprofundamento das relações comerciais entre Brasil e os demais países do grupo. Desde sábado (10), Lula está na China para ampliar as parcerias — o país é o principal destino das exportações brasileiras.

Entre os produtos com mais potencial de venda para a nação asiática, segundo o governo brasileiro, estão proteína animal, café e itens de maior valor agregado, como alimentos industrializados e bioenergia.

