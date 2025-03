Alckmin não descarta ir à OMC contra tarifas de Trump: ‘Defendemos o multilateralismo’ Taxa de 25% do republicano sobre aço e alumínio comprado de todos os países pelos EUA começou a valer nesta quarta Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 12/03/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alckmin tem liderado as conversas brasileiras com os EUA José Cruz/Agência Brasil - 25.2.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou nesta quarta-feira (12) que não descarta recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio) contra as tarifas dos presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano impôs uma taxa de 25% sobre aço e alumínio para todos os produtos comprados pelo país, que começou a valer nesta quarta. A OMC, da qual Brasil e EUA fazem parte, é um organismo multilateral responsável por regular o comércio entre os países membros.

“É uma possibilidade”, destacou o vice-presidente sobre recorrer à organização. “Nós defendemos multilateralismo, nós defendemos complementação econômica, e a OMC existe para isso, para estabelecer regras que devem ser regras gerais para todos”, afirmou.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem liderado as conversas sobre o tema com o governo norte-americano. A principal aposta do Executivo brasileiro é tentar reverter as taxas por meio do diálogo e da democracia.

O vice-presidente também não descarta recorrer a “outras medidas”, embora não tenha detalhado quais. “Isso encarece produtos e dificulta o comércio. [Foi] medida tomada de natureza unilateral, e o Brasil avaliará também outras medidas a serem tomadas”, acrescentou.

‌



Alckmin voltou a destacar, ainda, que o Brasil não é um “problema” para os EUA. “A medida não foi tomada contra o Brasil, foi estabelecida para o mundo inteiro. O governo brasileiro se manifestou [em nota] lamentando profundamente esse fato. Porque, primeiro, o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Eles têm um superávit produtivo [em relação ao Brasil]. Segundo dados deles, superou em US$ 7 bilhões só em bens, fora a área de serviços. No caso do aço, que pega a indústria, nós somos o terceiro comprador de carbono siderúrgico dos Estados Unidos. Fazemos o semielaborado e exportamos para os Estados Unidos. Então, é uma complementariedade na indústria. Você compra o carbono siderúrgico, faz o semielaborado e vende para os Estados Unidos fazer o elaborado”, explicou.

O vice-presidente também reforçou o posicionamento brasileiro em relação ao assunto. “A disposição, primeiro, é de diálogo. No diálogo, nós devemos, nas próximas semanas e dias, aprofundar esse trabalho junto aos Estados Unidos e lamentar profundamente”, completamente.

‌