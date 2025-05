Automóveis, cinema e tecnologia: saiba o destino dos R$ 27 bilhões investidos pela China no Brasil Aposta dos empresários chineses, segundo Lula, é criar oportunidades de comércio e desenvolvimento Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 17h28 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h08 ) twitter

Anúncio foi feito nesta segunda-feira Ricardo Stuckert / PR

Em meio à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, empresários chineses prometeram um investimento na ordem de R$ 27 bilhões no Brasil. A aposta, segundo o petista, é criar oportunidades de comércio e desenvolvimento, além de reduzir barreiras comerciais e aumentar a integração entre os países. Entre as áreas beneficiadas pelo investimento, estão os setores automotivo, energético e de transportes.

Desde 2009, o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil, tendo alcançado o recorde no intercâmbio comercial em 2023, com US$ 157,5 bilhões. Naquele ano, o Brasil exportou US$ 104,3 bilhões e importou US$ 53,1 bilhões, tendo um superávit de US$ 51,14 bilhões.

Entre janeiro a março de 2025, o intercâmbio comercial entre os países foi de cerca de US$ 38,8 bilhões. No período, o Brasil exportou US$ 19,8 bilhões e importou US$ 19 bilhões.

Setor automotivo e de transporte

A GWM (Great Wall Motors), uma das maiores montadoras chinesas, anunciou um investimento de R$ 6 bilhões para expansão de suas operações no Brasil. Com as melhorias que serão implementadas aqui, a empresa vai conseguir exportar para toda a América do Sul e o México.

Além disso, a DiDi, dona do aplicativo 99 táxi, anunciou investimento no setor de delivery e a construção de 10 mil pontos públicos de recarga para promover a eletrificação de veículos no Brasil.

Ainda no setor de delivery, a plataforma chinesa Meituan informou que vai aplicar cerca de R$ 5 bilhões para atuar no mercado de entrega, por meio do aplicativo Keeta. O investimento prevê, nos próximos cinco anos, a geração de 100 mil empregos indiretos e a instalação de uma central de atendimento no Nordeste, com 3.000 a 4.000 empregos diretos.

Tecnologia e energia

Na área de semicondutores, a Longsys deve investir R$ 650 milhões, que serão usados principalmente no aumento da capacidade produtiva de fábricas em São Paulo e Amazonas.

Também houve uma sinalização da empresa Envision, líder global em tecnologia verde, que aplicará até R$ 5 bilhões para construir o primeiro Parque Industrial Net-Zero da América Latina, promovendo um ecossistema verde com Combustível Sustentável de Aviação, hidrogênio verde e amônia verde.

Em relação às parcerias, a Associação Brasileira das Empresas de Software e o ZGC, mais importante parque tecnológico chinês, desenvolveram acordos em inteligência artificial, infraestrutura de dados, expansão de mercados e capacitação de talentos.

Foi anunciado, ainda, que a empresa estatal chinesa CGN vai investir mais de R$ 3 bilhões em um HUB de energia renovável no Piauí. Serão destinados investimentos na geração de energia eólica, energia solar, armazenamento de energia e energia termosolar, gerando mais de 5.000 empregos.

Alimentação

Com mais de 45 mil lojas, a Mixue, maior rede chinesa de bebidas no mundo, vai comprar produtos brasileiros e iniciar operação no Brasil investindo R$ 3,2 bilhões, com estimativa de gerar 25 mil empregos até 2030.

Entre os acordos, o café brasileiro também foi negociado. Ainda em 2023, o governo firmou acordos com a Luckin Coffee para promoção do café no mercado chinês. Além disso, o Brasil fechou a venda de produtos no varejo chinês para a rede de supermercado Hotmaxx.

Entretenimento

No setor de entretenimento, a Huaxia Film se comprometeu em promover o cinema nacional. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional, começa a ser exibido em mais de 10 mil salas de cinema da China.

A obra, dirigida por Walter Salles, é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história do pai do escritor, o ex-deputado Rubens Paiva, preso, torturado e assassinado pela ditadura civil-militar em 1971.

Farmacêutica

O Brasil firmou, ainda, parcerias no setor farmacêutico. Entre os acordos, está a construção de uma plataforma industrial de insumos farmacêuticos ativos, fruto do tratado entre a empresa brasileira Nortec Química e as chinesas Acebright, Aurisco e Goto Biopharm.

