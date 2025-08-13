Logo R7.com
R7 Brasília

Alcolumbre diz que CPMI sobre fraudes no INSS deve ser instalada na próxima semana

Colegiado vai ser presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-MA)

Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília

  • CPMI para apurar fraudes no INSS será instalada na próxima semana.
  • Senador Omar Aziz será o presidente da comissão, composta por 15 deputados e 15 senadores.
  • Investigações apontam desvios de R$ 6,3 bilhões em benefícios do INSS entre 2019 e 2024.
  • Parlamentares buscam apuração pelo Congresso enquanto o governo prefere investigações formais.

Davi Alcolumbre disse que conversou com Hugo Motta sobre o assunto Edilson Rodrigues/Agência Senado - 7.8.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse nesta quarta-feira (13) que a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar desvios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) deve ser instalada na próxima semana.

Alcolumbre explicou que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o assunto e que Motta lhe pediu que o colegiado pudesse ser instalado na próxima semana.

A expectativa, conforme Alcolumbre, era instalar a comissão nesta quarta-feira. No entanto, em virtude da falta da indicação de todos os nomes para compor o colegiado e de um relator, que será da Câmara, a data foi adiada.

Segundo Alcolumbre, ainda nesta quarta os líderes da Câmara vão finalizar as indicações dos membros que faltam para a CPMI.


O Senado vai presidir a comissão com o senador Omar Aziz (PSD-AM). Na Câmara, a oposição pleiteia o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) como relator, mas ainda não há o aval de Motta. A expectativa, porém, é de que o posto fique com algum deputado de centro.

Ao todo, a CPMI vai ser composta por 15 deputados e 15 senadores e os respectivos suplentes.


Fraudes no INSS

Investigação da Polícia Federal apontou irregularidades que somam ao menos R$ 6,3 bilhões nos descontos associativos em benefícios do INSS entre 2019 e 2024. Os desvios tiveram aumento expressivo a partir de 2023.

A suspeita é de que as ações tenham sido feitas a partir de contratações fraudulentas com entidades, que descontavam valores na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas de forma irregular.


Parlamentares querem, agora, uma apuração do caso pelo Congresso. Entre as prerrogativas concedidas a parlamentares, está a possibilidade de convocação e pedidos de informações, o que poderá levar a novos desdobramentos.

O governo defende que as apurações fiquem ao nível de investigações formais, como da PF e CGU (Controladoria-Geral da União).

Leia perguntas e respostas sobre o assunto

