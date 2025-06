Desvios no INSS: Alcolumbre oficializa pedido, e CPMI avança no Congresso Leitura de relatório era uma das etapas para Congresso abrir investigação sobre fraudes em benefícios do INSS Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 17/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h13 ) twitter

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), confirmou abertura da CPMI do INSS Andressa Anholete/Agência Senado - 10.06.2025

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), oficializou nesta terça-feira (17) o pedido para abertura de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar desvios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Durante sessão do Congresso Nacional, Alcolumbre leu o pedido de criação do colegiado. Como próximo passo, líderes partidários vão indicar parlamentares para fazer parte da comissão, sendo 15 deputados e 15 senadores e os respectivos suplentes. O início efetivo das investigações deve ficar para o segundo semestre.

Nos bastidores, a indicação é que o senador Omar Aziz (PSD-AM) assuma a presidência do colegiado, enquanto a oposição defende que o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) fique com a relatoria. Chrisóstomo propôs e coletou assinaturas para um pedido de criação de um comissão de inquérito na Câmara.

Fraudes no INSS

Investigação da Polícia Federal apontou irregularidades que somam ao menos R$ 6,3 bilhões nos descontos associativos em benefícios do INSS entre 2019 e 2024. Os desvios tiveram aumento expressivo a partir de 2023.

A suspeita é de que as ações tenham sido feitas a partir de contratações fraudulentas com entidades, que descontavam valores na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas de forma irregular.

Parlamentares querem, agora, uma apuração do caso pelo Congresso. Entre as prerrogativas concedidas a parlamentares, está a possibilidade de convocação e pedidos de informações, o que poderá levar a novos desdobramentos.

O governo defende que as apurações fiquem ao nível de investigações formais, como da PF e CGU (Controladoria-Geral da União).

