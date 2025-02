Alcolumbre vai receber Haddad e Padilha nesta terça para discutir prioridades do governo Líderes partidários também devem estar no encontro, previsto para acontecer na Residência Oficial do Senado Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 17h57 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h55 ) twitter

Alcolumbre vai receber Haddad e Padilha nesta terça para discutir prioridades do governo Saulo Cruz/Agência Senado - 3 de fevereiro de 2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai receber, na terça-feira (11), os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para discutir as prioridades do governo federal na pauta econômica. No encontro, que vai ocorrer na Residência Oficial do Senado, os ministros também apresentarão as pautas aos líderes partidários da Casa.

Até o momento, a principal pauta econômica do governo que tramita no Senado é o segundo projeto que regulamenta a reforma tributária no Brasil. O texto, já aprovado pela Câmara, regulamenta o funcionamento do Comitê Gestor, responsável por organizar e gerir o novo sistema de impostos no país. A proposta ainda não tem um relator ou previsão para ser pautada.

Na semana passada, Haddad reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e apresentou 25 prioridades da área econômica. Entre os destaques, está a meta do governo em ampliar a faixa de isenção do IR (Imposto de Renda) para quem recebe até R$ 5.000.

A medida, que tem sido chamada de “reforma da renda”, ainda depende de um envio formal de um projeto ao Congresso, mas é uma promessa a curto prazo do governo. Após o encontro, Haddad destacou o tema como uma das prioridades: “É muito importante”.

Segundo o ministro, um envio oficial da proposta ainda depende de decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele confirma a previsão de que a medida passe a valer em janeiro do ano que vem.