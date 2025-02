Haddad leva aumento na isenção do IR e prioridades da área econômica à Câmara Pedido feito a Hugo Motta ainda precisa ser formalizado, mas quer ampliar benefício a quem recebe até R$ 5 mil; veja outros pontos Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 12h55 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi à Câmara para uma reunião com o novo presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB) Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levou as prioridades da área econômica ao novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) nesta quarta-feira (5). Entre os destaques está a meta do governo em ampliar a faixa de isenção do IR (Imposto de Renda) para quem recebe até R$ 5 mil.

A medida, que tem sido chamada de “reforma da renda”, ainda depende de um envio formal de um projeto ao Congresso, mas é uma promessa a curto prazo do governo. Após o encontro, Haddad destacou o tema como uma das prioridades: “É muito importante”.

Segundo o ministro, um envio oficial da proposta ainda depende de decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele confirma a previsão de que a medida passe a valer em janeiro do ano que vem.

“Essa é uma reforma que queremos que tramite com cautela devida”, disse. “Essa é uma lei mais simples, mas tem um impacto econômico relevante para todo o país. Como isso passa a ter vigência em 1º de janeiro no ano que vem, Câmara e Senado têm que ter tempo para avaliar isso”.

‌



Haddad confirmou que serão necessárias adequações para colocar o projeto em prática, mas indicou as formas de compensação de valores. O tema deve ser o maior desafio dentro da Câmara.

Hugo Motta já indicou que deputados não devem apoiar propostas que façam necessárias novas formas de arrecadação - ou eventuais aumentos de impostos. Antes do encontro, voltou a dizer que