Além de Motta, Câmara elege mesa diretora com PL e União em vice-presidências Nova formação vai conduzir trabalhos de deputados entre 2025 e 2027; veja como ficou Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 19h21 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara elege nova composição da Mesa Diretora com PL na 1ª vice-presidência Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 19/12/2024

Deputados federais elegeram neste sábado (1°) a composição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2027. O pleito confirmou a presidência ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), além dos demais nomes da Mesa Diretora. A nova formação seguirá no comando até fevereiro de 2027.

A primeira vice-presidência, de destaque, ficou com o PL, sob o comando do deputado Altineu Côrtes (RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A segunda vice-presidência ficou com o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA). A chegada do baiano foi um dos destaques. Inicialmente, Elmar iria disputar a presidência da Câmara, mas desistiu e concedeu apoio a Motta — com uma demora que pesou na decisão e fez com que outros partidos recebessem uma promessa da cadeira.

Negociações entre líderes, no entanto, acabaram deixando o cargo com Elmar, em confirmação na reta final.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, continua com a primeira secretaria, mas agora indicou o deputado Carlos Veras (PE). O PP indicou o deputado Lula da Fonte (PE) para a segunda secretaria.

As terceiras e quartas secretarias ficaram com a Delegada Katarina (PSD-SE) e Sergio Souza (MDB-PR), respectivamente.

‌



Além dos cargos titulares, foram definidos quatro suplentes, na seguinte ordem: Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP), Paulo Foletto (PSB-ES), Victor Linhares (Podemos-ES) e Paulo Barbosa (PSDB-SP).

Atribuições da Mesa Diretora

A Mesa Diretora tem papel central na organização da Câmara, sendo responsável pela administração da Casa, definição de pautas e condução das atividades legislativas.

‌



Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com o Senado.

Conheça as funções de cada cargo

Presidente: tem as principais atribuições, supervisiona trabalhos e define a pauta das votações em plenário. É, ainda, o segundo na linha sucessória da Presidência da República e faz parte de conselhos ligados ao governo.

1º vice-presidente: é o segundo cargo em termos de hierarquia, por substituir o presidente da Câmara em eventuais ausências, além de poder conduzir sessões do Congresso quando o presidente do Senado não estiver presente.

2º vice-presidente: é a figura responsável por examinar solicitações de reembolso de despesas médico-hospitalares de deputados, além de participar da interação institucional com Poderes Legislativos de estados, municípios e Distrito Federal.

1º secretário: cuida de serviços administrativos da Câmara, como obras e reformas. A posição estava com o União Brasil nos últimos dois anos, mas deve ficar com o PT na eleição do próximo sábado.

2º secretário: é responsável por emitir passaportes para deputados e cuidar da relação da Câmara com embaixadas. Também é responsável por campanhas da Casa, como estágios universitários.

3º secretário: cuida de licenças e justificativas apresentadas por parlamentares, além de autorizações e reembolsos de despesas ligadas a passagens aéreas internacionais.

4º secretário: é responsável por supervisionar imóveis funcionais de deputados.

Como funciona a eleição da Mesa Diretora?

Desde 1988, a composição das Mesas Diretoras foi definida por critérios de proporcionalidade, beneficiando partidos com maior número de parlamentares. Nos últimos anos, no entanto, as distribuições têm ocorrido principalmente por meio de negociações partidárias.

Os cargos são preenchidos hierarquicamente, começando pela escolha do presidente, seguida pela definição dos vice-presidentes, secretários e, por fim, suplentes.

Na Câmara, o pleito é feito em urnas eletrônicas, dentro de cabines instaladas no plenário e no Salão Verde. Para ganhar no primeiro turno, o candidato precisa de no mínimo 257 votos.