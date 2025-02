Hugo Motta defende imunidade parlamentar e prerrogativas de deputados em discurso Favorito na disputa, também exaltou condução de Lira, apoio de lideranças e citou gestão democrática Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 17h10 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h59 ) twitter

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) discursou como candidato à presidência da Câmara Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) fez um discurso em defesa da imunidade parlamentar e prerrogativas de congressistas e foi amplamente aplaudido por outros parlamentares. O ato faz parte do processo para sucessão da presidência da Câmara, que confirmará um novo nome neste sábado (1º).

“Queremos uma Câmara forte, com a garantia de nossas prerrogativas e em defesa da nossa imunidade parlamentar. A garantia das prerrogativas parlamentares é essencial para o fortalecimento do povo, pois cada um de nós, deputados e deputadas está diretamente relacionado aos anseios daqueles que confiaram o voto a cada uma e cada uma aqui presente”, declarou Motta.

Favorito no processo, Motta afirmou que terá uma condução da presidência em defesa da democracia e que atuará para criar elos nas decisões entre parlamentares.

“Quero ser um elo na corrente, um elo forte, mas com a consciência de ser apenas um elo, na corrente que não deve se quebrar, que não pode se partir, que não podemos deixar romper. Porque todas às vezes que romperam essa corrente em nossa história, partiram a democracia”, afirmou.

Ao longo do discurso, o deputado citou o nome de outros líderes, em destaque ao presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), e a gestão do atual presidente que apadrinhou a sua candidatura, Arthur Lira (PP-AL).

Outros parlamentares que abriram mão de candidaturas em apoio a ele também foram citados, como Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).