Aliados de Bolsonaro dizem que julgamento do STF é ‘parcial’ e discutem ofensiva no Congresso

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Aliados de Jair Bolsonaro criticam julgamento do STF e preparam ofensiva no Congresso.

Prioridade do PL é retomar o projeto de anistia, que pode beneficiar Bolsonaro.

Reuniões do partido discutirão ações de apoio durante o julgamento, sem revelar detalhes.

Estratégia de perdão a envolvidos em ações antidemocráticas será definida em encontro do PL. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte do grupo investigado por tentativa de golpe no STF Antonio Augusto/STF - Arquivo

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antecipam críticas ao julgamento envolvendo o político no STF (Supremo Tribunal Federal), previsto para começar na próxima terça-feira (2), e preparam ofensiva no Congresso para retomar o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

A proposta voltou a ser prioridade para o PL, segundo relatos de lideranças ao R7. A versão atual do texto, defendida pela oposição, pode favorecer Bolsonaro em caso de condenação pela corte.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo avaliação de membros do partido, Bolsonaro enfrentará um julgamento rigoroso na Primeira Turma do Supremo.

A expectativa entre esses nomes é aguardar o desfecho e buscar uma alternativa política no Legislativo, conforme o líder da oposição no Congresso, Rogério Marinho (PL-RN).

‌



“Nós acreditamos na imparcialidade do processo, mas seguiremos confiando numa solução política pelo Congresso”, declarou.

Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, confirma que o foco do partido será a anistia e que aliados devem promover outras ações em apoio a Bolsonaro, com estratégias definidas em reuniões previstas para a próxima semana.

‌



“Não temos muita esperança. Trata-se de um julgamento político, sem base jurídica. Não acreditamos na conclusão da Justiça neste processo”, afirmou.

A nova estratégia fará com que o PL abandone as iniciativas em torno da PEC das Prerrogativas, que também ganhou a alcunha de PEC da Blindagem, que visa impedir a prisão de congressistas por decisão do STF.

‌



“A PEC das Prerrogativas interessa ao parlamento brasileiro, porém a esquerda faz politicagem, e não vou arcar sozinho com um custo que beneficia a todos”, declarou Sóstenes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Estratégia ‘secreta’ e anistia

Na segunda-feira (1º), o PL terá uma reunião para definir a estratégia voltada ao perdão para os envolvidos nas ações antidemocráticas do 8 de Janeiro.

O tema também deve ser discutido em encontro de líderes da Câmara no dia seguinte.

O posicionamento dos aliados de Bolsonaro durante o julgamento também será debatido, mas ninguém quis dar detalhes. Segundo integrantes do PL, a avaliação é de que ações com efeito surpresa terão maior impacto.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

