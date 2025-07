Alistamento militar de 2025 tem cerca de 1 milhão de homens e mulheres inscritos Neste ano, processo tem participação inédita de voluntárias; selecionados seguirão para as próximas etapas do recrutamento Brasília|Do R7, em Brasília 01/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h44 ) twitter

Prazo para se alistar terminou nesta segunda-feira (30) Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prazo para o alistamento militar obrigatório de 2025 chegou ao fim nessa segunda-feira (30) com número expressivo de inscritos. Segundo dados levantados pelo Ministério da Defesa, pouco mais de 1 milhão de jovens se alistaram, sendo a maioria homens — para quem o processo é obrigatório. Neste ano, pela primeira vez na história do Brasil, mulheres puderam participar de forma voluntária.

Ao todo, 1.029.323 homens fizeram o alistamento. A maior concentração ocorreu no estado de São Paulo, dentro da 2ª Região Militar, com 271.589 inscritos.

Entre as mulheres, 33.721 voluntárias formalizaram interesse em integrar as Forças Armadas, com destaque para o estado do Rio de Janeiro, responsável por 8.102 inscrições femininas.

As candidatas concorrerão a 1.465 vagas distribuídas entre as três Forças: 155 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Aeronáutica. As etapas seguintes incluem seleção geral, designação, seleção complementar e a incorporação ou matrícula das aprovadas.

Mulheres nas Forças Armadas

As voluntárias que forem selecionadas deverão se apresentar no 1º ou 2º semestre de 2026, com datas previstas entre 2 e 6 de março ou 3 e 7 de agosto. Durante esse período, elas ingressarão com a patente de soldado (para Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta (Marinha). Até o momento da incorporação, ainda é possível desistir do processo.

As oportunidades estão espalhadas por 28 municípios com unidades militares em 13 estados e no Distrito Federal. Entre as cidades participantes, estão: Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Manaus (AM), além de diversas cidades do interior, como Guaratinguetá (SP) e Formosa (GO).

A inclusão feminina no serviço militar inicial foi regulamentada pelo Decreto nº 12.154, de agosto de 2024, que estabelece diretrizes específicas para a participação voluntária das mulheres no alistamento e nas atividades das Forças Armadas.

Regularização de pendências

Para os homens que não se alistaram até o fim do prazo, é necessário procurar a Junta de Serviço Militar mais próxima para regularizar a situação.

O atraso implica no pagamento de multa, além de restrições como a impossibilidade de obter passaporte, matrícula em instituições de ensino, registro de diploma e acesso a cargos públicos ou concursos.

No caso das mulheres, a participação no serviço militar segue sendo opcional, mesmo com a abertura inédita do processo seletivo neste ano.

