Ministério desmente notícia falsa sobre ‘desvio’ do Bolsa Família para o narcotráfico Segundo o governo, não há evidências de que benefícios sociais recebidos estejam sendo desviados pelo crime organizado Brasília|Do R7, em Brasília 01/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para governo, inclusão da população mais vulnerável no programa visa garantir os direitos sociais Lyon Santos/MDS/Arquivo

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) desmentiu uma notícia falsa que circula nas redes sociais alegando que recursos do Bolsa Família estariam sendo direcionados ao narcotráfico.

“O MDS reafirma seu compromisso com a transparência e repudia alegações infundadas que criminalizam políticas públicas essenciais”, afirmou o órgão em nota publicada em seus canais oficiais.

De acordo com a pasta, a inclusão de populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua, visa garantir seus direitos sociais. Não há qualquer evidência de que os benefícios sociais recebidos por esses grupos estejam sendo sistematicamente desviados para o crime organizado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Denúncias

O ministério destaca que qualquer denúncia específica deve ser formalmente apresentada aos órgãos competentes, como a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, para poder ser devidamente investigada.

‌



O MDS reforça que sua missão é ampliar a proteção social e promover justiça social — jamais favorecer ilegalidades.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bolsa Família

Quem tem direito?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

‌



Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85.

Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como Receber?

Em primeiro lugar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados.

Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS.

É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor. Mesmo inscrita no Cadastro Único, a família não entra imediatamente para o Bolsa Família.

Todos os meses, o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp