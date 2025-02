Anatel monitora bloqueio do Rumble no Brasil após decisão do STF Principais operadoras de telecomunicações, como Vivo, Claro, Tim e Oi, já haviam iniciado o bloqueio à plataforma Brasília|Natália Martins, da RECORD, e Victoria Lacerda, do R7 22/02/2025 - 14h53 (Atualizado em 22/02/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anatel monitora bloqueio do Rumble Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A Anatel está monitorando o bloqueio do Rumble no Brasil após uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou a suspensão da plataforma no país. Em entrevista à RECORD neste sábado (22), o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Manuel Baigorri, explicou que o bloqueio está sendo implementado desde a noite de sexta-feira (21), após a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo Baigorri, as principais operadoras de telecomunicações, como Vivo, Claro, Tim e Oi, já haviam iniciado o bloqueio à plataforma por volta das 23h de sexta-feira. Ao longo do final de semana, a Anatel irá monitorar o cumprimento da medida pelas outras operadoras, que juntas compõem o mercado de telecomunicações no Brasil.

“Nossa expectativa é que, até o fim de semana, a grande maioria dos usuários já não tenha mais acesso ao Rumble”, afirmou o presidente da Anatel.

A decisão do STF foi tomada após o Rumble não apresentar um representante legal no Brasil e descumprir determinações judiciais sobre a remoção de conteúdos considerados ilícitos. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a plataforma, por meio de declarações de seu CEO, incentivou discursos extremistas e antidemocráticos, desrespeitando o controle jurisdicional brasileiro.

‌



Além disso, o bloqueio está relacionado a uma investigação da Polícia Federal, que pediu a prisão preventiva do blogueiro Allan Lopes dos Santos, acusado de incitar crimes e ataques às instituições democráticas.

De acordo com Baigorri, a Anatel já executou mais de 10 mil ordens de bloqueio de serviços desde o final do ano passado, no âmbito da lei das apostas esportivas, e considera essa ação como parte de sua rotina. “O órgão continua a monitorar o cumprimento da ordem judicial para garantir a interrupção do acesso ao Rumble em todo o país.”

‌