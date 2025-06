Quaest: 66% dos brasileiros são contra Lula disputar reeleição em 2026 Mesma pesquisa mostra que 65% dos brasileiros também são contrários a uma nova candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 10h02 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h26 ) twitter

Quaest: 66% dos brasileiros são contra Lula disputar reeleição em 2026 Ricardo Stuckert / PR - 29.05.2025

A maioria dos brasileiros rejeita a ideia de ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputando um novo mandato em 2026. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (5), 66% dos entrevistados são contra a reeleição de Lula, enquanto apenas 30% defendem que ele concorra novamente. Outros 4% não souberam ou preferiram não responder.

Mas a rejeição não se restringe ao atual presidente. A mesma pesquisa mostra que 65% dos brasileiros também são contrários a uma nova candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, dois em cada três eleitores não querem ver a polarização Lula x Bolsonaro se repetir em 2026.

No caso de Lula, o desgaste aparece até mesmo entre parte de seus próprios eleitores: 27% dos que votaram nele no segundo turno de 2022 se dizem contra sua reeleição. Entre eleitores de Bolsonaro, a rejeição a Lula é quase total, chegando a 96%. Já entre eleitores de centro e centro-esquerda, o apoio à candidatura de Lula é dividido, sinalizando perda de fôlego fora da base mais fiel.

Com Bolsonaro, o cenário também é de desgaste. Mesmo entre eleitores que se identificam com a direita, 39% acreditam que ele deveria apoiar outro nome. Na centro-direita, a maioria também é contra sua candidatura. A inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, imposta pelo TSE, e as investigações em curso ajudam a reforçar a percepção de que a direita precisa buscar uma nova liderança.

Os números revelam um sentimento crescente de cansaço do eleitorado em relação aos dois principais polos políticos do país. Ainda que Lula e Bolsonaro sigam sendo figuras centrais em seus campos, a disposição da população para vê-los novamente como candidatos parece cada vez menor.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2025, por meio de 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

