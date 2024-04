Ao vivo: acompanhe sessão da CCJ da Câmara dos Deputados que analisa prisão de Chiquinho Brazão Parlamentar é um dos suspeitos de ser o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados analisa nesta quarta-feira (10) a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) (acompanhe ao vivo no vídeo acima). O parlamentar é um dos suspeitos de ser o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Brazão era vereador da cidade. Após a votação, a matéria segue para análise no plenário.

Em março, agentes da Polícia Federal cumpriram 12 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão em diversos endereços do Rio de Janeiro. Entre os presos, estava, o deputado federal, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Sessão acontece nesta quarta-feira (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

A motivação do crime teria sido um embate entre Marielle Franco e Chiquinho Brazão em torno de um projeto de lei, de autoria de Brazão, que regularizava terrenos dominados pela milícia. Marielle era contra o projeto e considerada o principal ponto de resistência dentro da Câmara de Vereadores.