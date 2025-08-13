Ao vivo: governo apresenta plano de socorro às empresas afetadas por taxas de Trump Socorro terá crédito de R$ 30 bilhões, compra de alimentos e apoio a empregos Brasília|Do R7 13/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo apresenta plano de socorro a empresas afetadas por tarifas dos EUA.

Medida provisória prevê crédito de R$ 30 bilhões e compra de alimentos.

Buscam apoiar setores como pesca e alimentos, que enfrentam perdas significativas.

Tarifas de 50% impactam 35,9% das exportações brasileiras para os EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O governo federal apresente nesta quarta-feira (13) o plano de socorro às empresas impactadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às mercadorias brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar uma MP (medida provisória) com crédito de R$ 30 bilhões para ajudar os setores afetados pela medida.

Além desse valor extraordinário, o pacote do governo deve prever a compra de alimentos perecíveis para merenda escolar e outros órgãos públicos, evitando perdas. O Ceará, por exemplo, destina grande parte da produção de peixes e crustáceos ao mercado americano e necessitaria de apoio para manter o escoamento.

Ministros também indicaram a possibilidade de o Executivo conceder subsídios a produtores de alimentos perecíveis, reduzindo o preço para o consumidor final.

Outras alternativas que podem ser aplicadas são a devolução de créditos tributários e permitir às empresas maior flexibilidade para concessão de férias coletivas para preservar empregos.

‌



Alguns segmentos, como o madeireiro, já recorreram a essa solução em determinadas fábricas antes mesmo da entrada em vigor do tarifaço

Lula e Fernando Haddad trabalharam em projeto para conter prejuízos das taxas americanas Ricardo Stuckert / PR - 29.05.2025

Tarifaço em vigor

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros passou a valer na quarta-feira passada (6), conforme ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump.

‌



A Casa Branca justificou a decisão afirmando que o Brasil representa “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional e à economia dos EUA — argumento contestado por autoridades brasileiras.

Segundo Geraldo Alckmin, 35,9% das exportações brasileiras ao mercado norte-americano sofrerão impacto. Entre os itens que escaparam da medida estão suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e insumos energéticos.

‌



Produtos atingidos pela nova tarifa

🔸Café — Maior exportador global, o Brasil tem nos EUA um dos principais compradores. Em 2024, as vendas atingiram quase US$ 2 bilhões, equivalentes a 16,7% do total exportado.

🔸Carne bovina — O mercado norte-americano absorveu 16,7% das exportações brasileiras do produto em 2024, o que corresponde a 532 mil toneladas e US$ 1,6 bilhão em receitas. A Minerva projeta queda de até 5% na receita líquida.

🔸Frutas — Mais de 1 milhão de toneladas foram enviadas ao exterior em 2024, e parte expressiva passará a ter tributação adicional.

🔸Máquinas agrícolas e industriais — O decreto prevê isenções para peças da indústria de papel e celulose e itens da aviação civil. Equipamentos fora desses segmentos serão integralmente tributados.

🔸Móveis — Alguns modelos escaparam da taxação, como assentos e estruturas metálicas ou plásticas utilizadas em aeronaves. O restante terá incidência da nova alíquota.

🔸Têxteis — A isenção restringe-se a itens específicos, como fio de sisal para enfardamento e materiais aeronáuticos.

🔸Calçados — Todos os modelos brasileiros passaram a ser taxados, agravando dificuldades de um setor já pressionado pela concorrência global.

