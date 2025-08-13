Ao vivo: governo apresenta plano de socorro às empresas afetadas por taxas de Trump
Socorro terá crédito de R$ 30 bilhões, compra de alimentos e apoio a empregos
O governo federal apresente nesta quarta-feira (13) o plano de socorro às empresas impactadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às mercadorias brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar uma MP (medida provisória) com crédito de R$ 30 bilhões para ajudar os setores afetados pela medida.
Além desse valor extraordinário, o pacote do governo deve prever a compra de alimentos perecíveis para merenda escolar e outros órgãos públicos, evitando perdas. O Ceará, por exemplo, destina grande parte da produção de peixes e crustáceos ao mercado americano e necessitaria de apoio para manter o escoamento.
Ministros também indicaram a possibilidade de o Executivo conceder subsídios a produtores de alimentos perecíveis, reduzindo o preço para o consumidor final.
Outras alternativas que podem ser aplicadas são a devolução de créditos tributários e permitir às empresas maior flexibilidade para concessão de férias coletivas para preservar empregos.
Alguns segmentos, como o madeireiro, já recorreram a essa solução em determinadas fábricas antes mesmo da entrada em vigor do tarifaço
Tarifaço em vigor
A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros passou a valer na quarta-feira passada (6), conforme ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump.
A Casa Branca justificou a decisão afirmando que o Brasil representa “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional e à economia dos EUA — argumento contestado por autoridades brasileiras.
Segundo Geraldo Alckmin, 35,9% das exportações brasileiras ao mercado norte-americano sofrerão impacto. Entre os itens que escaparam da medida estão suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e insumos energéticos.
Produtos atingidos pela nova tarifa
🔸Café — Maior exportador global, o Brasil tem nos EUA um dos principais compradores. Em 2024, as vendas atingiram quase US$ 2 bilhões, equivalentes a 16,7% do total exportado.
🔸Carne bovina — O mercado norte-americano absorveu 16,7% das exportações brasileiras do produto em 2024, o que corresponde a 532 mil toneladas e US$ 1,6 bilhão em receitas. A Minerva projeta queda de até 5% na receita líquida.
🔸Frutas — Mais de 1 milhão de toneladas foram enviadas ao exterior em 2024, e parte expressiva passará a ter tributação adicional.
🔸Máquinas agrícolas e industriais — O decreto prevê isenções para peças da indústria de papel e celulose e itens da aviação civil. Equipamentos fora desses segmentos serão integralmente tributados.
🔸Móveis — Alguns modelos escaparam da taxação, como assentos e estruturas metálicas ou plásticas utilizadas em aeronaves. O restante terá incidência da nova alíquota.
🔸Têxteis — A isenção restringe-se a itens específicos, como fio de sisal para enfardamento e materiais aeronáuticos.
🔸Calçados — Todos os modelos brasileiros passaram a ser taxados, agravando dificuldades de um setor já pressionado pela concorrência global.
