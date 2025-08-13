Edson Fachin deve ser eleito novo presidente do STF nesta quarta; posse será em setembro
Escolha é feita por voto secreto, em sistema eletrônico, e exige a presença mínima de oito ministros
O STF (Supremo Tribunal Federal) terá, nesta quarta-feira (13), a eleição para escolher o novo presidente e vice-presidente da Corte. Seguindo a tradição da instituição, Edson Fachin e Alexandre de Moraes devem assumir, respectivamente, a Presidência e a Vice-Presidência, com mandatos de dois anos. A posse está prevista para o fim de setembro.
O processo de sucessão no STF é por votação, mas tradicionalmente obedece à ordem de antiguidade: o ministro mais antigo que ainda não presidiu a Corte assume o comando, e o segundo mais antigo ocupa a vice-presidência. Assim, Fachin, atual vice-presidente, substituirá Luís Roberto Barroso, enquanto Moraes passará a ser o vice.
A escolha é feita por voto secreto, em sistema eletrônico, e exige a presença mínima de oito ministros. Para ser eleito, o candidato precisa da maioria absoluta dos votos.
Trajetória de Fachin
No STF desde 16 de junho de 2015, Fachin foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa.
Antes de chegar ao Supremo, construiu uma trajetória marcada pela atuação no Ministério da Justiça, como membro da comissão responsável por discutir a reforma do Poder Judiciário, e no Senado, onde colaborou na elaboração do novo Código Civil brasileiro.
Estilo de gestão esperado
Especialistas avaliam que a gestão de Fachin deve ter um perfil mais discreto e voltado à institucionalidade.
Segundo Nara Ayres Britto, advogada e coordenadora do curso de direito do Ibmec Brasília, a expectativa é que ele busque “harmonia entre os Poderes” e “reforce o papel do Supremo como guardião da Constituição, atuando com autocontenção e deixando para a arena política o que é da política”.
