‘Apagão nas rodovias’: Justiça manda governo reativar radares sob pena de multa

Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 11h08 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h36 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça determinou a reativação dos radares eletrônicos nas rodovias brasileiras, que estão desligados desde 1º de agosto devido à falta de orçamento.

O Dnit e as concessionárias podem ser multados em R$ 50 mil por dia por equipamento desligado, caso não cumpram a ordem judicial.

A decisão foi baseada em um aumento significativo da velocidade não permitida por motoristas após o desligamento dos radares, com registros de até 6.000% acima do limite em alguns trechos.

A reativação foi solicitada em uma ação popular que questiona o cumprimento de acordos para a fiscalização eletrônica das rodovias. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Radares foram desligados em agosto por falta de verba Fernando Frazão/Agência Brasil- 16.01.2023

A Justiça determinou ao governo federal que reative os radares eletrônicos das rodovias brasileiras. Por falta de orçamento para manter o PVVNC (Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade), os equipamentos de quase 66 mil quilômetros de faixas estão desativados desde o dia 1º de agosto.

Na decisão, a juíza substituta Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, classificou a situação atual como um verdadeiro “apagão das rodovias federais”, contribuindo para “o aumento exponencial da velocidade não permitida por parte de infratores”. Segundo a magistrada, há registros de aumento de até 6.000% acima do limite permitido em alguns trechos, após o desligamento dos radares.

“É evidente uma conduta de omissão qualificada do Estado em grandes proporções, podendo configurar até improbidade administrativa e crime de responsabilidade dos diretamente envolvidos, caso não seja solucionada com a maior brevidade a questão posta”, destacou a juíza.

Pela decisão, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) tem 24 horas para informar as concessionárias sobre a necessidade da reativação. Caso as empresas não acatem ou o Dnit não notifique as responsáveis, há previsão de multa diária de R$ 50 mil por cada equipamento desligado.

O Dnit terá 72 horas para apresentar informações sobre as consequências dos desligamentos, a situação atual das rodovias e o valor necessário para manter o acordo em vigor. Já a União terá cinco dias para apresentar o planejamento orçamentário que viabilize o pagamento.

A decisão ocorre no âmbito de uma ação popular movida em 2019 pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que retiraria de operação radares de fiscalização nas rodovias federais. O processo aponta que o atual governo também descumpriu o acordo nacional firmado para assegurar a continuidade da política de fiscalização eletrônica.

O R7 acionou o Dnit e o espaço segue aberto para manifestação. Na última semana, o órgão afirmou à reportagem que a suspensão é temporária “em decorrência de ajustes orçamentários”. Ressaltou, ainda, a importância do programa para “a redução de sinistros de trânsito provocados pelo excesso de velocidade”, mas ponderando que o PNCV “não é a única ferramenta com esta finalidade” e que “já está adotando medidas alternativas de engenharia voltadas à segurança viária para minimizar os riscos”.

