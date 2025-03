Após embate interno no PL, Comissão de Segurança da Câmara elege Paulo Bilynskyj presidente Deputado iria disputar posto com Coronel Meira (PL-PE) Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h46 ) twitter

Novo presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 18/03/2025

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados elegeu, nesta quarta-feira (19), o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) como presidente da gestão 2025. Por acordo, o colegiado ficará, como de costume, sob comando do PL.

A eleição acontece na esteira de um desentendimento interno no partido, pois o deputado federal Coronel Meira (PL-PE) também queria comandar a comissão, portanto, disputaria o voto a voto com Bilynskyj.

Conforme apurou o R7, Bilinskjn deveria presidir a comissão em 2024, mas abriu mão da presidência para o deputado Alberto Fraga (PL-DF), com a promessa de comandar o colegiado este ano.

O acordo, contudo, foi firmado com o então líder do PL, deputado Altineu Côrtes (RJ). Agora, contudo, o líder é o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), que não sabia do acordo e foi informado nesta tarde.

Sóstenes então deixou que ambos os deputados se resolvessem entre si, portanto, o partido não indicaria um nome, como de costume. Meira desistiu em prol de Bilinskjn.

A avaliação interna no PL é de que, caso a disputa fosse para o voto, Meira ganharia, pois Bilynskyj é considerado mais “radical” e em virtude da campanha já iniciada por Meira. Após ser eleito por 20 votos a favor, o deputado paulista agradeceu o colega pelo gesto.

Câmara instala comissões

Nesta manhã e no início desta tarde, a Câmara dos Deputados elegeu a maioria das comissões permanentes. Entre destaques estão as escolhas feitas pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido teve prioridade por ter a maior bancada e ficará com cinco comissões, entre elas, a de Saúde, que confirmou o nome do deputado Zé Vitor (MG).

O colegiado é o que tem o maior valor para emendas parlamentares na Câmara. O montante final ainda será definido de acordo o Orçamento, mas a regra garante à Saúde metade dos recursos. Em 2024, os envios superearam R$ 4,5 bilhões.

O PL também confirmou Filipe Barros (PR) na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, após adequações para substituir a indicação prevista de Eduardo Bolsonaro (SP), que irá se licenciar do mandato para seguir nos Estados Unidos.

O partido terá ainda três colegiados: Segurança Pública, Agricultura e Turismo. Enquanto a federação PT, PCdoB e PV terá cinco comandos: Direitos Humanos, Fiscalização e Controle, Cultura, Finanças e Tributação e Povos Originários. A divisão entre os partidos do grupo deixará o PT na presidência de três locais.

Outro destaque está ligado ao comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), considerada a comissão mais importante da Casa por avaliar o mérito de todos os projetos de Lei que passam pela Câmara. O colegiado confirmou a presidência a Paulo Azi (União-BA).

Veja a lista de distribuições de cada colegiado:

1. Relações Exteriores – Filipe Barros (PL-PR);

– Filipe Barros (PL-PR); 2. Saúde – Zé Vitor (PL-MG);

– Zé Vitor (PL-MG); 3. Fiscalização e Controle – Bacelar (PV-BA);

– Bacelar (PV-BA); 4. Agricultura – PL (eleição pendente);

– PL (eleição pendente); 5. Finanças e Tributação – Rogério Correia (PT-MG);

– Rogério Correia (PT-MG); 6. Constituição e Justiça (CCJ) – Paulo Azi (União-BA);

Paulo Azi (União-BA); 7. Segurança – PL (eleição pendente);

– PL (eleição pendente); 8. Aviação e Transporte – Maurício Neves (PP-SP);

Maurício Neves (PP-SP); 9. Direitos Humanos – Reimont (PT-RJ);

– Reimont (PT-RJ); 10. Meio Ambiente – Elcione Barbalho (MDB-PA);

– Elcione Barbalho (MDB-PA); 11. Minas e Energia – Diego Andrade (PSD-MG);

– Diego Andrade (PSD-MG); 12. Educação – Maurício Carvalho (União-RO);

Maurício Carvalho (União-RO); 13. Comunicação – Republicanos (eleição pendente);

Republicanos (eleição pendente); 14. Turismo – Marcelo Álvaro Antonio (PL-MG);

Marcelo Álvaro Antonio (PL-MG); 15. Ciência e Tecnologia – Ricardo Barros (PP-PR);

– Ricardo Barros (PP-PR); 16. Cultura – Denise Pessoa (PT-RS);

Denise Pessoa (PT-RS); 17. Desenvolvimento Urbano – MDB (eleição pendente);

MDB (eleição pendente); 18. Esporte – Laura Carneiro (PSD-RJ);

Laura Carneiro (PSD-RJ); 19. Integração e Desenvolvimento Regional – Yandra Moura (União-SE);

Yandra Moura (União-SE); 20. Desenvolvimento Econômico – Lafayette de Andrada (Republicanos-MG);

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG); 21. Previdência – Rui Carneiro (Podemos-PB);

Rui Carneiro (Podemos-PB); 22. Indústria e Comércio – Beto Richa (PSDB-PR);

Beto Richa (PSDB-PR); 23. Trabalho – Leo Prates (PDT-BA);

Leo Prates (PDT-BA); 24. Pessoa com Deficiência – PSB (eleição pendente);

PSB (eleição pendente); 25. Administração – AVANTE (eleição pendente);

AVANTE (eleição pendente); 26. Direitos da Pessoa Idosa – Zé Silva (Solidariedade-MG)

Zé Silva (Solidariedade-MG) 27. Consumidor – Daniel Almeida (PCdoB-BA);

Daniel Almeida (PCdoB-BA); 28. Povos Originários – PV (eleição pendente);

PV (eleição pendente); 29. Legislação Participativa – PRD (eleição pendente);

PRD (eleição pendente); 30. Mulher – Célia Xakriabá (PSOL-MG).