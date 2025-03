Câmara instala comissões, com PL em colegiado com maior número de emendas; veja lista Partido de Bolsonaro ficou com Saúde, que direcionará metade dos recursos; CCJ elegeu Paulo Azi, do União Brasil

Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 12h38 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h11 ) twitter

