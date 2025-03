Após falar em ‘enforcar’ Marina, senador diz que não se arrepende O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cobrou pedido de desculpas do parlamentar Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 18h24 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h55 ) twitter

Senador Plínio Valérioo (PSDB-AM) sugeriu 'enforcar' Marina Andressa Anholete/Agência Senado - 19/03/2025

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou, nesta quarta-feira (19), que não se arrepende de ter sugerido “enforcar” a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A nova declaração, que aconteceu no plenário do Senado, ocorre após o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), cobrar uma retratação do parlamentar.

“Todo mundo riu, foi uma brincadeira. Se você perguntar se faria de novo? Não. Me arrependo? Também não. Foi uma brincadeira. O que me encanta é o Senado ficar sensibilizado com uma frase, mas não se sensibiliza com milhares e mortos e não me ajudam a licenciar a BR-319. Vão morrer milhares e ninguém fica sensibilizado. Eu não excedi. Eu brinquei, talvez fora da hora”, declaro Valério no Senado.

A fala inicial sobre Marina aconteceu, na sexta-feira (14), durante um evento no Amazonas. Na ocasião, ele disse que não tinha como ficar seis horas ouvindo a ministra em uma audiência no Congresso sem ter vontade de “enforcar” ela.

“A Marina esteve na CPI das ONGs por seis horas e dez minutos. Imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la”, disse na ocasião.

O presidente do Senado disse que recebeu cobranças de parlamentares para se posicionar sobre o caso e classificou a fala de Valério como inadequada e agressiva.

“Não concordo com muitas posições ideológicas da ministra em relação ao país, mas acho que o meu querido colega, senador Plínio Valério, precisa fazer uma referência em relação a essa fala, até mesmo justificar se foi uma fala equivocada”, declarou Alcolumbre.

“Estamos vivendo um momento tão difícil que uma fala de um senador da República, mesmo de brincadeira, agride, infelizmente, o que nós estamos querendo para o Brasil“, continuou.

Mais cedo, a ministra classificou a declaração como clara incitação à violência contra a mulher. “É dito porque é com uma mulher, uma mulher preta, de origem humilde, que tem uma agenda que em muitos momentos confronta o interesse de alguns”, falou Marina.

“Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros, faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso”, prosseguiu.

