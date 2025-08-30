Denúncia de ‘pontos cegos’ na casa de Bolsonaro motivou monitoramento do terreno
Seap-DF justificou que não conseguiria monitorar os fundos da casa do ex-presidente
Ao justificar a determinação para o monitoramento presencial no terreno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou que a Seap-DF (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal) informou a existência de “pontos cegos” na residência.
“Em 27/8/2025, a Seape informou, em relação às dificuldades de monitoramento, que ‘o senhor Jair Messias Bolsonaro reside/possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos’”, citou Moraes na determinação deste sábado (30).
A mesma preocupação foi expressada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Um imóvel contíguo toca as paredes de outras casas, portanto, a Seape estava explicando que a residência de Bolsonaro, localizada em um condomínio em Brasília, toca as paredes das demais casas do local.
Isso, segundo a secretaria, fazia com que os agentes não conseguissem monitorar, do lado externo do condomínio, as laterais e os fundos da casa de Bolsonaro.
Nesta manhã, Moraes determinou o monitoramento presencial na área externa da casa, “contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características”.
Conforme o ministro, o monitoramento do ex-presidente “exige a adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga”.
O ministro ainda permitiu que a Polícia Penal do Distrito Federal faça vistorias nos veículos que deixem a casa de Bolsonaro, olhando inclusive os porta-malas. Trata-se de uma solicitação da Seape-DF.
As vistorias, que deverão ser documentadas, são para “fins de incremento nas atividades de monitoramento” e para evitar a fuga de Bolsonaro, segundo Moraes.
Desde 4 de agosto, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele usa tornozeleira eletrônica desde 18 de julho.
Monitoramento 24h
Nesta semana, o ministro determinou o policiamento 24 horas por dia do ex-mandatário. Moraes afirmou que tal ação exige a “adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga”.
A decisão ocorre depois de a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar contra a presença contínua de policiais dentro da casa do ex-presidente.
Apesar de reconhecer que é necessário ter precaução para evitar fugas, a PGR avaliou que não há justificativa para medidas mais gravosas do que a atual custódia domiciliar.
Porém, o procurador-geral, Paulo Gonet, defendeu o reforço do monitoramento nos arredores da residência, como a rua e a saída do condomínio, mas sem a instalação permanente de agentes no interior da casa.
PF queria agentes dentro da casa de Bolsonaro
No início da semana, a Polícia Federal pediu a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro devido ao risco de fuga do ex-presidente.
Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o monitoramento eletrônico por tornozeleira não seria suficiente para conter uma tentativa de fuga. Isso porque, segundo ele, o equipamento depende de sinal de telefonia para enviar alertas em tempo real.
Em caso de falha no sistema ou de interferências deliberadas, o aviso de violação só chegaria às autoridades após o restabelecimento da conexão, tempo suficiente para que Bolsonaro tentasse escapar caso queira fazer isso, destacou Rodrigues.
