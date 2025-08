Tarifaço afeta operações de fusão e aquisição no Brasil

Rafael Teixeira, advogado e sócio do BVA (Barreto Veiga Advogados), analisou os impactos das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil no setor de fusões e aquisições, em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (5).





“Por mais que a gente tenha esses desafios no curto prazo, no longo prazo o país continua sendo a porta de entrada para muitos na América Latina. Continuamos sendo um país com dimensões continentais, com mais de 200 milhões de potenciais clientes e colaboradores”, afirma.





Teixeira complementa que fatores como o câmbio tornam o Brasil um grande atrativo para o capital estrangeiro. No entanto, ressalta que setores diretamente afetados pelas tarifas enfrentam desafios imediatos.





“De fato, aqueles que hoje têm boa parte do seu faturamento oriundo de exportações para os Estados Unidos e que não tenham sido agraciados pelas exceções às tarifas vão sofrer um pouco mais”, pontua.