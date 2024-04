Associação pede a Tarcísio de Freitas que escolha o mais votado para o cargo de procurador-geral

Alto contraste

Governador não é obrigado a escolher o mais votado Marqueteiro de Tarcísio fará campanha para candidato nas primárias da Argentina (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Associação Paulista do Ministério Público enviou um ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , pedindo que ele nomeie para o cargo de Procurador-Geral de Justiça o candidato da lista tríplice que receber mais votos na eleição que ocorrerá neste sábado (13), das 9h às 17h. Pela legislação, o governador não é obrigado a escolher o mais votado.

O documento foi protocolado junto ao Palácio dos Bandeirantes nessa quinta-feira (11). No pedido, a entidade “cita a consonância com a Resolução 01/2003 da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), que assumiu compromisso histórico de defender a escolha do candidato mais votado na eleição para a composição da lista tríplice”, afirmou a associação.

A íntegra do ofício pode ser conferida aqui .

A Associação Paulista do Ministério Público é uma entidade que representa os promotores e procuradores de Justiça do Estado de São Paulo, tanto os da ativa quanto os aposentados.