Atletas do DF que se destacaram em 2024 serão premiados nesta segunda-feira 'Prêmio os Melhores do Esporte' pretende homenagear atletas, paratletas e técnicos que se destacaram no ano passado Brasília|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 11h16 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h30 )

Atletas serão escolhidos por votação popular Secretaria de Esporte e Lazer/Divulgação - 24.04.2025

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal entrega nesta segunda-feira (27) o ‘Prêmio os Melhores do Esporte 2024′, destinado a atletas, paratletas e técnicos que se destacaram ao longo do ano passado. A premiação pretende valorizar o desempenho e a dedicação dos esportistas que tiveram resultados expressivos.

A premiação vai ter categorias que abrangem a modalidade olímpica, paralímpica e não reconhecidas oficialmente como tais. Eles serão escolhidos pelo voto popular (participe votando). Veja categorias:

Melhor Atletas Olímpico (feminino e masculino);

Melhor Atleta Paralímpico (feminino e masculino);

Melhor Atleta de Modalidade Não Olímpicas e Não Paralímpica; e

Atleta da Galera.

Também haverá homenagens para técnicos e entidades esportivas que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do esporte no DF.

Critérios

As indicações dos atletas são feitas por federações e entidades regionais, com base em critérios técnicos e no desempenho em competições oficiais. A seleção final caberá a uma comissão julgadora formada por representantes de instituições renomadas, como o Comitê Paralímpico Internacional e o Conselho Regional de Educação Física.

‌



Os indicados são Stephan de Freitas Barcha (hipismo salto), Gabriela de Souza Muniz (marcha atlética), Caio Sena Bonfim (marcha atlética) e Max Batista dos Santos (marcha atlética), na categoria Olímpicos.

Já a categoria Paralímpicos tem como indicados Luciano Reinaldo Rezende (tiro com arco paralímpico), Sérgio Fróes Ribeiro de Oliva (hipismo paralímpico), Carla Maia (tênis de mesa paralímpico) e Jade Malavasi (ciclismo).

‌



Para o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, “reconhecer nossos atletas e técnicos é valorizar o esforço diário de quem dedica sua vida ao esporte e inspira nossa população”. “O Distrito Federal tem grandes talentos e histórias que merecem ser celebradas, e o prêmio Os Melhores do Esporte é uma forma de demonstrar nosso compromisso com o esporte e com o futuro dos nossos jovens”, afirmou.