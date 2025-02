Governo do DF pretende construir seis mil apartamentos no Recanto das Emas Licença para obra foi assinada pela governadora em exercício, Celina Leão, e deve beneficiar cerca de 22 mil pessoas Brasília|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 10h28 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h08 ) twitter

Celina assinou documento nesta quinta George Gianni/VGDF -

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, assinou licença para a construção de seis mil novos apartamentos no Setor Habitacional Parque da Bênção, na BR-060, no Recanto das Emas. O termo foi assinado no Palácio do Buriti nesta quinta-feira (23) e veda a supressão de vegetação nativa no local, que pertence à bacia hidrográfica do Rio Descoberto.

O projeto é esperado há quatro anos e prevê a implantação de 6.048 unidades habitacionais, atendendo mais de 22 mil pessoas.Para Celina Leão, o ato tem compromisso com a sustentabilidade.

“A emissão da licença de instalação reforça nosso compromisso com o cumprimento das exigências legais e ambientais, assegurando que as obras de infraestrutura sejam realizadas com segurança jurídica e responsabilidade ambiental. Com isso, promovemos moradia digna e qualidade de vida para a população”, disse Celina.

A medida também prevê ações para diminuir os impactos no meio ambiente e garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação da vegetação local.

‌



Para o presidente do Ibram, Rôney Nemer, as duas ações devem caminhar juntas. “Precisamos continuar desenvolvendo, mas com responsabilidade. É essencial refletirmos sobre o futuro que estamos construindo para nossos filhos e netos”, pontuou.

Estiveram presentes na cerimônia de assinatura o secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes; o presidente da Codhab, Marcelo Fagundes; o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan; e André Brandão, representante do loteamento Reserva do Parque.