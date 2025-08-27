Bancada do União na Câmara manifesta apoio a Rueda após críticas de Lula Lula cobrou alinhamento de ministros ao governo Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 20h08 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h15 ) twitter

Nas redes sociais, Rueda afirmou que a fala de Lula mostra o 'valor' da independência do partido União Brasil

A Bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados enviou, nesta quarta-feira (27), uma carta ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), manifestando apoio ao presidente nacional da legenda, Antonio Rueda, com relação às críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Reafirmamos que a independência do União Brasil é valor essencial para o fortalecimento da democracia brasileira. Como bem destacou o presidente Rueda, o convívio institucional não se mede por afinidades pessoais, mas pelo respeito às instituições e às responsabilidades de cada um”, afirmou o bloco.

A bancada ressaltou que atua seguindo a “construção de soluções que atendam aos interesses da sociedade, e não por demonstrações de desafeto”.

Na terça-feira (26), durante reunião ministerial, Lula cobrou os ministros sobre a defesa do governo. O União tem três ministérios, mas atua de forma “independente” no Congresso.

‌



O recado de Lula foi direcionado principalmente para os quatro ministros do PP (Progressistas) e União Brasil, siglas que fazem críticas abertas ao governo do petista, embora ocupem cargos na Esplanada.

A cobrança do presidente causou mal-estar entre alguns ministros e ocorreu depois de evento das siglas com críticas ao governo e da derrota do Executivo na instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar as fraudes no INSS.

‌



Nas redes sociais, Rueda afirmou que a fala de Lula mostra o “valor” da independência do partido e a importância de uma “força política que não se submete ao governo”.

“Política não deve se resumir a simpatias ou desafetos, mas ao compromisso de cada liderança com o futuro do Brasil. Reafirmo que minha prioridade é a mesma: estabilidade política, desenvolvimento econômico e respeito às instituições. É nisso que acredito e é por isso que trabalho todos os dias”, escreveu o presidente do União.

‌



Em nota, o União afirmou que a “pluralidade” e a “autonomia partidária” são pilares da democracia.

“Reiteramos, portanto, nosso apoio político e institucional à nota pública do presidente Antonio Rueda, que reafirma o compromisso com os interesses da população brasileira e com o fortalecimento da democracia”, finalizaram.

