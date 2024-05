Banco de Desenvolvimento da América Latina anuncia ajuda de até R$ 3,8 bi para o RS

Alto contraste

Sobrevoo sobre áreas afetadas de Canoas - RS (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente-executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina, mais conhecido como CAF, Sergio Díaz-Granados, anunciou nesta terça-feira (14) um pacote financeiro para a reconstrução do Rio Grande do Sul que pode chegar a R$ 3,8 bilhões. O número de mortos em decorrência das chuvas no estado subiu para 148.

De imediato, o banco disponibilizou uma doação de R$ 1,25 milhão para apoio aos trabalhos de emergência no estado e R$ 5 milhões em cooperações não reembolsáveis. O restante do valor será distribuído da seguinte forma:

R$ 306 milhões em uma linha de crédito ao Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com juros reduzidos e prazos mais longos, para que esse dinheiro chegue às pessoas afetadas pela catástrofe, para reconstrução de moradias, auxílio a micro e pequenas empresas, melhoria do ambiente e reconstrução da infraestrutura;

R$ 382 milhões que poderão ser aportados ao Programa de Reconstrução e Resiliência Climática, por meio de um empréstimo ao governo federal, destinado a financiar obras e ações prioritárias do governo;

Empréstimo soberano de até R$ 408 milhões para Porto Alegre, por meio do Programa de Inovação Social para Transformação Territorial, aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos, órgão do Ministério do Planejamento e Orçamento, em setembro de 2023;

Linha de crédito ao BNDES no valor de até R$ 2,5 bilhões. Esta linha foi aprovada em 2023 e está em processo de formalização, sujeita à demanda desse capital pelo BNDES;

Linha de crédito a ser encaminhada por meio da agência de desenvolvimento Badesul, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, de até R$ 153 milhões

“Manifestamos nossa absoluta solidariedade ao país e nos colocamos à disposição para apoiar os trabalhos imediatos de socorro às vítimas e de reconstrução da infraestrutura do estado, de forma coordenada com as diretrizes dos governos federal, estadual e municipais. Estamos prontos e lado a lado com o Brasil neste difícil processo que começará em breve”, disse o presidente do CAF.