Banco Central autoriza empresa alvo de ataque hacker a restabelecer operações do Pix C&M Software poderá operar em horário restrito e com novos critérios de controle de fraudes Brasília|Do R7 03/07/2025 - 10h59 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h02 )

Ataque hacker afetou ao menos seis instituições financeiras Bruno Perez/Agência Brasil/Arquivo

Os serviços da C&M Software foram parcialmente restabelecidos nesta quinta-feira (3), após autorização do Banco Central. A empresa teve as operações suspensas após sofrer um ataque hacker que comprometeu a infraestrutura e afetou ao menos seis instituições financeiras.

A retomada está limitada ao horário das 6h30 às 18h30, em dias úteis, e depende de autorização dos bancos parceiros e reforço nos mecanismos de segurança e monitoramento.

Segundo o BC, a decisão de substituir a suspensão cautelar por uma suspensão parcial ocorreu após a empresa adotar medidas para mitigar riscos e prevenir novos incidentes.

“As operações da C&M poderão ser restabelecidas, desde que haja anuência expressa da instituição participante do Pix e o robustecimento do monitoramento de fraudes e limites transacionais”, informou o órgão em nota.

A C&M atua como intermediária tecnológica entre instituições financeiras e o Sistema de Pagamentos Brasileiro, especialmente no ambiente de liquidação do Pix. Entre os bancos impactados pelo ataque cibernético estão BMP, Bradesco, Credsystem e Banco Paulista.

Ataque hacker

A Polícia Federal investiga um ataque hacker à empresa C&M Software. A invasão ocorreu nesta terça-feira (1º) e comprometeu a infraestrutura da companhia, afetando o funcionamento de serviços como o Pix em ao menos seis instituições financeiras.

As instituições relataram impacto nas contas reserva — mantidas no Banco Central para liquidação de operações interbancárias — e interrupções momentâneas em serviços de pagamento.

Em nota enviada ao R7, a BMP informou que o ataque envolveu apenas recursos depositados em sua conta reserva, e não houve impacto para clientes. A empresa afirma ter adotado todas as medidas operacionais e legais cabíveis e que possui colaterais suficientes para cobrir integralmente o valor afetado.

A instituição reforçou que a C&M foi desconectada do ambiente do Banco Central, e autoridades competentes já conduzem uma investigação sobre o caso.

“A BMP segue operando normalmente, com total segurança, e reforça seu compromisso com a integridade do sistema financeiro, a proteção dos seus clientes e a transparência nas suas comunicações”, diz a nota.

A Polícia Federal informou que “não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento”.

