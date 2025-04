Batata-doce e grão-de-bico brasileiros vão para o espaço em mesma missão que Katy Perry Sementes desenvolvidas pela Embrapa fazem parte de estudo sobre plantação em condições espaciais Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 14/04/2025 - 23h35 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h36 ) twitter

Grão-de-bico brasileiro foi levado ao espaço Rogério Monteiro/ reprodução

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) enviou para o espaço sementes de batata-doce e de grão-de-bico para o espaço neste domingo (14). As plantas e sementes foram desenvolvidas por cientistas brasileiros nos programas de melhoramento genético da Embrapa e foram enviadas no voo suborbital da Blue Origin, com tripulação totalmente feminina. Também participou da missão a cantora Katy Perry.

Segundo a Embrapa, a atividade faz parte de uma pesquisa com essas duas espécies em condições espaciais feita pela Rede Space Farming Brazil, parceria entre a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira. A batata-doce e o grão-de-bico foram escolhidos por vantagens agronômicas e nutricionais, ou seja, seriam viáveis de serem plantadas no espaço. A batata-doce é uma grande forte de carboidratos e o grão-de-bico, de proteína.

“Elas são espécies adaptáveis e resilientes, de rápido crescimento e fácil manejo, que conseguem se desenvolver bem em condições adversas, mesmo com o mínimo aporte de insumos ao longo do ciclo de produção”, diz a Embrapa.

O Brasil pode participar da missão da Blue Origin por meio de um convite do professor Rafael Loureiro, da Winston-Salem State University (WSSU), no estado da Carolina do Norte, nos EUA. A astronauta Aisha Bowe, ex-cientista de foguetes, será a responsável por fazer experimentos com as sementes brasileiras.

A missão da Blue Origin

O voo levou seis mulheres a bordo do foguete New Shepard. Participaram da missão, além de Katy Perry, a jornalista Lauren Sánchez, a ex-cientista de foguetes Aisha Bowe, a cientista Amanda Nguyen, a produtora de filmes Kerianne Flynn e a jornalista Gayle King. Elas ficaram 11 minutos foram do planeta Terra.

