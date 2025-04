Como será a viagem ao espaço que Katy Perry deve fazer nesta segunda Missão histórica da Blue Origin levará tripulação totalmente feminina em um voo suborbital de cerca de dez minutos Internacional|Do R7 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

Katy Perry vai liderar viagem ao espaço com tripulação formada totalmente por mulheres Divulgação/Blue Origin

A estrela pop Katy Perry liderará uma equipe exclusivamente feminina em uma viagem ao espaço nesta segunda-feira (14), a bordo de uma cápsula da Bue Origin, empresa de exploração espacial do bilionário Jeff Bezos.

A missão, batizada de NS-31, é a 11ª tripulada da Blue Origin e marca o primeiro voo espacial exclusivamente feminino desde 1963, quando a cosmonauta soviética Valentina Tereshkova viajou sozinha na Vostok 6.

Além de Perry, a tripulação inclui cinco mulheres: a ex-cientista da Nasa Aisha Bowe, a pesquisadora Amanda Nguyễn, a jornalista Gayle King, a produtora Kerianne Flynn e a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Bezos.

Como será a missão?

A missão NS-31 é um voo suborbital, o que significa que a nave New Shepard não entrará em órbita ao redor da Terra, como ocorre em missões como as da ISS (Estação Espacial Internacional).

Em vez disso, a cápsula subirá até cerca de 104 km de altitude, permitindo que as passageiras experimentem alguns minutos de gravidade zero e contemplem a curvatura do planeta contra o vazio do espaço.

O voo terá duração total de aproximadamente dez minutos. Após o lançamento no deserto do Texas, a nave alcançará seu ponto mais alto em poucos minutos. Nesse momento, as tripulantes poderão flutuar brevemente dentro da cápsula, aproveitando a ausência de gravidade. Em seguida, a New Shepard iniciará uma queda livre controlada, retornando à Terra com a ajuda de paraquedas para um pouso suave no mesmo local de partida.

O que é a New Shepard?

A New Shepard, nomeada em homenagem ao astronauta Alan Shepard, o primeiro americano no espaço, é uma nave reutilizável projetada para turismo espacial. Ela é totalmente autônoma – ou seja, opera sem pilotos.

Desde que começou a realizar missões tripuladas em 2021, a Blue Origin já levou 52 pessoas ao espaço, incluindo Bezos, o ator William Shatner – que, aos 90 anos, tornou-se a pessoa mais velha a viajar ao espaço – e o engenheiro Victor Hespanha, o segundo brasileiro a realizar o feito, na esteira de Marcos Pontes, que o fez em 2006.

Em setembro de 2022, a empresa interrompeu as viagens tripuladas por quase dois anos depois de uma falha que fez um foguete cair logo após o lançamento. As atividades foram retomadas em maio do ano passado.

