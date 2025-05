Bebês reborn: projeto quer proibir atendimento a bonecos hiper-realistas no SUS Outra proposta prevê multa em uso de bonecos para benefícios, como fila preferencial; valores podem chegar a 20 salários mínimos Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 16/05/2025 - 13h14 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Bebês reborn' são bonecos que simulam características de bebês reais

Após denúncias de que pessoas furaram filas de hospitais com bonecos hiper-realistas, deputados apresentaram propostas para impedir impactos no atendimento em saúde.

As iniciativas foram indicadas na Câmara até esta sexta-feira (16) e respondem à onda de bonecos que tem repercutido em redes sociais. A prática tem levado pessoas a tratarem objetos confeccionados com aparência similar à de seres humanos como se fossem bebês reais.

Entre os projetos indicados está a proibição em se levar bonecos para atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde), a previsão de multas no atendimento e caso haja insistência por parte de donos dos bonecos, e o acompanhamento psicossocial para pessoas que tenham desenvolvido vínculo afetivo com as figuras de bebês.

Atendimento no SUS

Apresentada pelo deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), a proposta proíbe o atendimento hospitalar público ou particular a pessoas que chegarem acompanhadas de bonecos.

‌



A ideia é impedir qualquer tipo de atendimento, simulação ou prestação de serviços, com previsão de demissões de funcionários e multa que pode chegar até R$ 50 mil para hospitais que possam adotar a prática.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“O uso de tempo, estrutura, pessoal técnico e materiais do SUS para atender a objetos inanimados ofende frontalmente os princípios da eficiência, moralidade administrativa e da finalidade pública”, diz trecho do projeto.

‌



Multa aos donos de bonecos

Outra proposta, apresentada pelo Dr. Zacharias Calil (União-GO), prevê sanções administrativas a quem utilizar bonecos para conseguir algum benefício destinado a crianças de colo.

Como exemplo é indicado o benefício a atendimento preferencial, prioridade em filas ou descontos. Os que insistirem com a prática podem ser multados entre cinco e 20 salários mínimos.

‌



Atendimento psicológico

Uma das alternativas também prevê o atendimento psicossocial na rede pública de saúde para pessoas que tiverem desenvolvido algum tipo de envolvimento emocional com bonecos.

O projeto foi apresentado pela deputada Rosangela Moro (União-SP). As três propostas foram indicadas nesta semana e ainda não avançaram em etapas dentro da Casa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp