Boletim médico diz que todos os exames feitos por Lula 'estão dentro da normalidade' Presidente alterou a agenda e viajou para São Paulo na tarde da última quinta-feira (20); agenda hoje é no Rio de Janeiro Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h00 )

Boletim médico diz que todos os exames feitos por Lula 'estão dentro da normalidade' Ricardo Stuckert/PR - 20.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por exames de rotina na noite da última quinta-feira (20) em um hospital particular em São Paulo. De acordo com o boletim médico, “todos os exames realizados estão dentro da normalidade”. O procedimento não tem relação com o acidente doméstico sofrido pelo chefe do Executivo no final do ano passado. Trata-se de exames de rotina, segundo o Palácio do Planalto.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 20/02/2025, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Bela Vista, em São Paulo, para realizar o check-up anual, programado para dezembro de 2024, que precisou ser adiado devido ao procedimento cirúrgico. Todos os exames realizados estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia de crânio para controle pósoperatório", diz o boletim.

“O presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames, pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, acrescenta.

Como o R7 mostrou, Lula alterou a agenda e viajou à tarde para São Paulo. A viagem não estava programada inicialmente. O petista está bem, segundo a assessoria de imprensa, e o procedimento faz parte da rotina.

Médico pessoal de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho disse que o presidente está “ótimo” e que os resultados de uma nova bateria de exames estavam dentro da normalidade. “Ele fez uma checagem completa, com tomografia e ressonância”, destacou.

No início de dezembro, Lula passou por uma cirurgia no Sírio-Libanês para drenar uma hemorragia no cérebro, decorrente da batida na cabeça que sofreu ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada. “Não há nenhuma sequela do acidente. Está tudo excelente”, afirmou Kalil Filho na ocasião.

Agenda

Nesta sexta-feira (21), a agenda de Lula ocorre em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o presidente vai assinar a privatização da quarta parte do porto da cidade, com a formalização da concessão para a empresa Cedro Participações, que arrematou o leilão por R$ 3,58 bilhões. Com essa privatização, o porto passará a ter quatro terminais — os outros três já são concedidos à iniciativa privada.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o valor da concessão é o maior já visto em leilões do setor. O quarto terminal tem quase 350 mil m² de área, e a expectativa é que o local movimente 20 milhões de toneladas por ano de sólidos minerais. Segundo a PortosRio, empresa pública federal que administra os portos do estado, a ampliação pode consolidar o Porto de Itaguaí como um dos grandes polos exportadores de minério de ferro do país.