Lula altera agenda e viaja a São Paulo para fazer exames de rotina Procedimento não tem relação com acidente doméstico sofrido no ano passado, destaca assessoria de comunicação Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 20/02/2025 - 11h03 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula altera agenda e viaja para São Paulo nesta quinta-feira (20) Ricardo Stuckert/PR - 20.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou a agenda prevista para esta quinta-feira (20) e, à tarde, segue para São Paulo para fazer exames gerais, em um hospital particular da capital paulista. O petista está bem, segundo a assessoria de imprensa, e o procedimento faz parte da rotina.

Os procedimentos estavam previstos para dezembro, mas foram adiados em decorrência do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 daquele mês de 2024. Agora, Lula vai fazer o check-up geral. De acordo com integrantes da gestão, não há relação com o incidente do ano passado.

Inicialmente, a agenda de Lula conta com os seguintes compromissos: entrevista para rádio fluminense; encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa; e reunião com chefe de gabinete, Marco Aurélio Marcola. Os trabalhos foram feitos no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República em Brasília.

De acordo com a agenda, a tarde de Lula não contava com compromissos. Agora, foi alterada e incluíram a ida do presidente para a capital paulista, a fim de realizar o check-up. O procedimento não tem relação com o acidente sofrido no ano passado, e o petista está bem.

‌



Mais cedo, na entrevista para uma rádio, Lula voltou a afirmar que sua saúde está bem e com disposição para governar o país. “Todo dia eu levanto 5h50, começo a andar uma hora, depois faço musculação nas pernas e nos braços. Eu preciso cuidar fisicamente das minhas pernas, dos meus braços, da minha alma. Parece cansativo, mas quando a gente toma um banho e depois vai trabalhar, a gente se sente muito melhor”, disse.

“Para cuidar do tempo e da idade, a gente precisa cuidar do corpo. Eu sou um jovem de 79 anos, com energia de 30 e outras coisas de 20 (risos). Eu brinco muito porque se eu não falar bem da minha saúde, quem vai?”, completou o presidente, que despista sobre eventual busca de reeleição, em 2026.

‌



Agenda no RJ

Lula vai cumprir agenda, nesta sexta-feira (21), em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o governo vai assinar contrato de concessão do terminal ITG02, que vai receber R$ 3,5 bilhões em investimentos. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, é o maior valor já obtido em leilões do setor.

“Com 250 mil m² de área, o terminal tem capacidade para movimentar 20 milhões de toneladas por ano e deverá impulsionar a produção portuária em um terço. As operações deverão se concentrar no minério de ferro”, diz em comunicado o Palácio do Planalto. Além disso, o governo vai anunciar a utilização dos recursos de 2024 e 2025 do Fundo da Marinha Mercante.