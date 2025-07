Bolsonaro defende que Eduardo continue nos EUA: ‘Se voltar, está preso’ Ex-presidente disse que filho ‘é mais útil lá do que aqui’ Brasília|Lis Cappi e Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 17/07/2025 - 11h51 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h14 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado de apoiadores no Senado Lis Cappi/R7 - 17.07.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta quinta-feira (17), que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) continue nos Estados Unidos.

A avaliação do político é de que há risco de prisão caso o filho volte ao Brasil. Ele também disse que a atuação dele ‘é mais útil’ se seguir fora do país.

“Ele é mais útil lá do que aqui. Aqui, está apenas respondendo mais um processo na eminência de ser preso”, afirmou.

O ex-presidente também disse que o risco da penalidade contra o filho começa desde a chegada dele no país.

“Se Eduardo vier para cá, ele está preso. Ou não está? Pelo que eu sei, ele não vem pra cá. Vai ser preso no aeroporto”, declarou em outro momento.

Em outra frente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), irmão do deputado, afirmou que ainda não há decisão ligada ao futuro de Eduardo Bolsonaro. O afastamento do mandato dele como parlamentar acaba no próximo domingo (20).

“Após isso [a licença], ele tem mais algum período que ele pode ter uma falta sem desforro, em nenhum problema na relação ao mandato [...] Estão antecipando uma situação que o Eduardo não precisa se posicionar agora. Está óbvio, está na responsabilidade dele. Ele vai tomar a decisão, mas não isso não acontece imediatamente”, disse o senador.

Aliados do governo Lula (PT) têm criticado a atuação do deputado licenciado nos Estados Unidos, e atribuem a ele os desdobramentos ligados ao novo tarifaço de 50%, imposto ao Brasil pelo governo norte-americano.

