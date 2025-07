Rui Costa critica apoio da família Bolsonaro a tarifaço de Trump: ‘Postura de sequestrador’ Em evento na Bahia, ministro classificou como ‘inaceitável’ decisão do governo dos EUA e disse que Brasil não aceitará ‘chantagens’ Brasília|Do R7 13/07/2025 - 11h47 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rui Costa criticou postura da família Bolsonaro em relação ao tarifaço de Trump Ailton Fernandes/Casa Civil - 12.06.2025

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou neste domingo (13) o apoio da família do ex-presidente Jair Bolsonaro à taxação anunciada por Donald Trump a produtos brasileiros. Ele classificou a atitude como traição ao país e disse que os vídeos divulgados pelos filhos de Bolsonaro revelam uma “postura de sequestrador”.

“Eu vi os vídeos dos filhos dele, parece aqueles vídeos de filmes de sequestradores. O cara começa a estipular a condição e diz: ‘Ou me paga, ou faz o que eu quero, ou vocês vão sofrer as consequências’”, disse o ministro.

As declarações foram dadas após questionamentos sobre a taxação de 50% a produtos brasileiros anunciada pelo presidente Donald Trump nesta semana.

“Me entristece ver brasileiros eleitos pelo povo trair o seu povo e defender outra nação, outro governo, em prejuízo do nosso país”, afirmou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

‘Lembrança triste’

Ao lembrar o período da pandemia de Covid-19, Rui Costa voltou a criticar a gestão do ex-presidente.

“Com certeza ficará registrado na história como uma lembrança triste, como ficou o governo deles. A lembrança que o povo tem é de um governo que levou a 700 mil mortes por Covid porque pregava o absurdo de não usar máscara, não se vacinar”, disse.

‌



“Agora, a gente está vendo coisa até pior, uma postura de sequestrador da por parte da família dele.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A coletiva foi concedida após a entrega de 260 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Salvador.

‌



‘Brasil não ficará refém’

Durante o evento, o ministro também classificou como “inacreditável” e “inaceitável” a questão do tarifaço de Trump. Segundo ele, o Brasil não aceitará “chantagens” e prepara uma série de medidas de reciprocidade caso o tarifaço seja mantido.

“É um absurdo, chega a ser inacreditável. Mais do que nunca, o povo brasileiro vai dizer em alto e bom som que o Brasil é independente de todo e qualquer país e preza por sua soberania. O Brasil não ficará de cabeça baixa, não ficará refém”, afirmou neste domingo (13) durante evento de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, na Bahia.

O ministro criticou a postura do presidente Donald Trump e ironizou o formato da comunicação. “Todo mundo achava que um hacker tinha invadido a conta do presidente da República americana, porque isso nunca aconteceu na história da diplomacia internacional. [...] Nem enviou por e-mail, nem por fax. E a carta até hoje não chegou fisicamente. Ou seja, isso não existe”, disse.

Segundo Costa, o episódio representa uma tentativa de chantagem do governo norte-americano sobre o Brasil. “A chantagem é: ou você liberta alguém que está respondendo a um processo criminal ou nós vamos penalizar a população, os empresários e a economia brasileira. É um negócio inaceitável”, criticou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp