Bolsonaro fala em perseguição ao comparar denúncia com regimes autoritários Ex-presidente foi denunciado nesta terça por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022 Brasília|Do R7 19/02/2025 - 13h38 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h44 )

Ex-presidente foi denunciado nesta terça Reprodução/ redes sociais @jairbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro , denunciado nesta terça-feira (18) por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado, comparou as acusações feitas a ele com perseguições feitas em regimes autoritários. Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu que “todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias”.

Nesta terça, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia.

Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”. A apresentação da denúncia significa que a PGR encontrou indícios suficientes para formalmente acusar uma pessoa de ter cometido um crime. Ainda não há condenação para os envolvidos.

- O mundo está atento ao que se passa no Brasil. O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo: todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias.… pic.twitter.com/VGM7hcAj2v — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 19, 2025

Bolsonaro afirmou, ainda, que o mundo estaria atento ao que se passa no Brasil, atribuindo que as acusações seriam parte de um “truque”. “É assim na Venezuela, onde Chávez e Maduro acusavam oposicionistas de golpistas. É assim na Nicarágua, em Cuba e na Bolívia. É assim em todo o mundo”, completou.

Tentativa de golpe

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas acusadas de estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos foram divididos em cinco peças acusatórias.

“A organização tinha como líderes o então presidente da República e o seu candidato a vice-presidente. Aliados a outras pessoas, dentre civis e militares, eles tentaram impedir, de forma coordenada, que o resultado das eleições presidenciais de 2022 fosse cumprido”, disse a PGR.

Bolsonaro foi denunciado pelos seguintes crimes:

Liderar organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e

Deterioração de patrimônio tombado.