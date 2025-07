Bolsonaro não deve visitar deputado acampado em frente ao STF: ‘Politiza o negócio’ Deputado Hélio Lopes está acampado em frente ao STF usando esparadrapo Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/07/2025 - 18h06 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h10 ) twitter

Ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica desde a sexta-feira (18) Rute Moraes/R7 Brasília - 25.07.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta sexta-feira (25), que gostaria de visitar o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), que está acampado em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) desde a tarde de hoje.

“Estou passando por ali [próximo ao STF] agora. Gostaria [de visitá-lo], mas acho que politiza o negócio. Então evito”, disse Bolsonaro a jornalistas enquanto saía da sede do PL (Partido Liberal), em Brasília.

Nesta tarde, o parlamentar montou uma barraca em frente ao STF. Nas redes sociais, o parlamentar publicou vídeos em que aparece usando um esparadrapo na boca e sozinho dentro da barraca. “Entrei em jejum de palavras”, alegou.

Ele disse que está no local para “demonstrar” sua indignação com “essas covardias”. Hélio destacou que não está armado e que não representa qualquer ameaça.

O parlamentar também afirmou que está no local em virtude da “perseguição brutal” contra Bolsonaro.

Desde a semana passada, Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre às 19h e às 6h, aos finais de semana, a restrição é de 24h.

O ex-presidente também não pode se comunicar com o filho deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e com réus do processo sobre a tentativa de golpe.

Bolsonaro alega que cautelares não estão claras

O ex-mandatário continua sem conceder entrevistas à imprensa. Além disso, não tem falado com apoiadores em virtude do entendimento de uma das medidas cautelares impostas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

A defesa do ex-presidente alega que a explicação do ministro sobre não utilizar as redes sociais próprias ou de terceiros não é clara. Moraes, contudo, alega que nunca proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas.

“Resposta dos meus advogados: Nada mudou. Nada posso falar, se não, posso ser prejudicado. (Parecer) Mesmo do anterior“, disse Bolsonaro hoje a jornalistas.

Desde a terça-feira (22), o ex-presidente tem se reunido na sede do PL com aliados.

