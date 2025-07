Aliado de Bolsonaro, deputado federal acampa em frente ao Supremo: ‘Ditadura’ Hélio Lopes inicia ‘jejum de palavras’ e protesta contra decisões da Corte e restrições impostas a Jair Bolsonaro Brasília|Do R7 25/07/2025 - 17h12 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Deputado Hélio Lopes acampa em frente ao STF em Brasília como protesto.

Ele alega estar em um "jejum de palavras" para demonstrar indignação contra o que considera uma "ditadura disfarçada".

Lopes critica decisões do STF que anulariam leis aprovadas pelo Congresso.

O protesto é em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, que enfrenta restrições e está em regime de tornozeleira eletrônica. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Hélio Lopes, aliado de Bolsonaro, deputado federal acampa em frente ao Supremo Reprodução/Instagram @depheliolopes

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), montou, nesta sexta-feira (25), uma barraca em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília.

Nas redes sociais, o parlamentar publicou vídeos em que aparece usando um esparadrapo na boca e sozinho dentro da barraca. “Entrei em jejum de palavras”, alegou.

Ele alega que está no local para “demonstrar” sua indignação com “essas covardias”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“O Brasil já não é mais uma democracia. Hoje, vivemos sob uma ditadura disfarçada onde decisões do Parlamento são rasgadas por ministros do Supremo, onde leis aprovadas pela maioria dos representantes do povo são anuladas sem constrangimento, onde o Congresso, acuado, muitas vezes se rende ao silêncio”, escreveu o deputado nas redes.

‌



Hélio destacou que não está armado e que não representa qualquer ameaça.

“Carrego comigo o que me basta: Deus na minha vida, uma barraca, minhas roupas, itens de higiene pessoal, a Bíblia e a Constituição”, prosseguiu.

‌



‘Perseguição brutal’

O parlamentar também destacou que está no local em virtude da “perseguição brutal” contra Bolsonaro.

Desde a semana passada, Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre às 19h e às 6h, aos finais de semana, a restrição é de 24h.

‌



O ex-presidente também não pode se comunicar com o filho deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e com réus do processo sobre a tentativa de golpe.

“Um homem com tornozeleira no pé. Sem crime, sem sentença. Apenas por ter ousado dar voz aos esquecidos. É uma suprema humilhação”, alegou Hélio.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp