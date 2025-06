Bolsonaro nega ter usado estrutura da Abin para espionar adversários e críticos Ex-presidente não foi indiciado no caso da ‘Abin paralela’, mas foi apontado como ‘responsável criminalmente’ Brasília|Do Estadão Conteúdo 21/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 21/06/2025 - 15h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro nega ter usado Abin para espionagem Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (21), em Brasília, que não utilizou a estrutura da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para monitorar adversários, como aponta a Polícia Federal. Bolsonaro ainda afirmou que “ninguém reclamou de estar sendo monitorado”.

As declarações de Bolsonaro foram dadas na saída de um hospital particular, após ele ser diagnosticado com uma provável pneumonia viral. O ex-presidente passou mal na última sexta-feira (20), em Goiás.

A Polícia Federal concluiu na última semana o relatório do inquérito da chamada Abin paralela. Bolsonaro não foi indiciado por organização criminosa por já responder pelo crime em outros casos, como o do golpe, mas a corporação apontou Bolsonaro como o “centro de decisão” do grupo.

Segundo as investigações, políticos, autoridades do Judiciário e jornalistas foram espionados ilegalmente pelo grupo.

‌



“Usada para quê? Para qual finalidade eu quero saber se você está aqui hoje ou não está? Não existe isso. Teria um contato com a autoridade, ligava para o gabinete dele, se adiantava e fazia o contato sem problema nenhum. Criaram uma fantasia de que (eu estava) monitorando as pessoas. Para que eu queria saber onde tá A, B ou C? Não tem cabimento isso aí. Alguém reclamou de estar sendo monitorado? Não”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ex-presidente também afirmou que o comando do Executivo não tem controle sobre as ações de inteligência.

‌



“[Como presidente, você] não tem acesso, você não tem ascendência sobre inteligência no Brasil. Nem das Forças Armadas, nem da Abin, nem da PF. Ninguém”, enfatizou.

Logo após deixar o hospital, Bolsonaro publicou um vídeo em que convoca seus apoiadores para a manifestação do próximo fim de semana na Avenida Paulista. “É por liberdade, por justiça”, diz Bolsonaro no vídeo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp