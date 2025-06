Bolsonaro teve provável quadro de pneumonia viral, diz médico Ex-presidente passou por bateria de exames após passar mal na sexta-feira; ele relatou crises de soluço e episódios de vômito Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 21/06/2025 - 13h29 (Atualizado em 21/06/2025 - 13h34 ) twitter

Ex-presidente passou por exames na manhã deste sábado Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com provável quadro de pneumonia viral e será tratado com antibióticos. A notícia foi dada pelo médico Claudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, em entrevista a jornalistas neste sábado (21).

Bolsonaro passou por uma bateria de exames em Brasília. Na sexta-feira (20), ele passou mal durante viagem a Goiás e cancelou alguns compromissos que teria no estado.

Segundo Birolini, que realizou uma cirurgia em Bolsonaro há cerca de dois meses para tratar um descolamento da parede abdominal, os exames já estavam previstos para duas semanas atrás, quando o ex-presidente esteve em Brasília para depor no inquérito que apura tentativa de golpe, mas acabaram remarcados para a próxima segunda-feira. Com o mal-estar, a equipe médica optou por antecipá-los.

Ao deixar o hospital, Bolsonaro disse que estava se sentindo meio tonto, mas bem. “É uma coisa rara, ninguém consegue diagnosticar. Anos atrás eu já tive esse mesmo problema. É uma crise que dura às vezes uma semana de soluço, 24 horas por dia”, disse o ex-presidente, explicando que os episódios são consequência da facada que sofreu durante a campanha de 2018.

Aos 70 anos, ele afirmou ainda que “a idade pesa bastante” e lembrou que já fez sete cirurgias.

Bolsonaro deixou o hospital com um monitor de pressão arterial para acompanhar a pressão por 24 horas e vai tomar antibióticos por uma semana. Ele também foi orientado a comer mais devagar para evitar novas crises de soluço.

Bolsonaro participou de alguns eventos em Goiás nos últimos dias, cumprindo agendas com apoiadores. Na noite de quinta-feira (19), durante um discurso na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, o ex-presidente reclamou que estaria se sentindo “muito mal” e que vomitava cerca de dez vezes por dia.

Na sexta, estava prevista a entrega de um diploma de honra ao mérito a Bolsonaro pelo prefeito de Anápolis (GO), Márcio Correa (PL), em uma cerimônia. O prefeito cancelou a agenda por motivos de saúde do Bolsonaro, e desejou “uma rápida recuperação”.

Em abril, Bolsonaro foi submetido a cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, quando sentiu dores e distensão abdominal. De acordo com os médicos, a operação foi necessária devido a uma obstrução intestinal. Ele ficou internado no hospital por 23 dias.

Agendas em GO

Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se reuniram de forma reservada na quinta-feira, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Segundo apurou o R7, o encontro foi fechado a pedido de Bolsonaro.

O senador Wilder Morais (PL-GO) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) acompanharam o ex-presidente, mas apenas Caiado participou da conversa privada com Bolsonaro. Após a reunião, Bolsonaro discursou na Agrovem 2025, feira do agronegócio na capital goiana.

Durante discurso na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, ainda na quinta, Bolsonaro afirmou ser perseguido e disse que existe uma “força oculta que o tempo todo interfere” nas candidaturas. O ex-presidente também falou contra a censura em redes sociais e pela liberdade de imprensa.

