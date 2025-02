‘Bolsonaro tem que estar no banco dos réus’, diz Gleisi após denúncia da PGR Ex-presidente foi denunciado por suposto envolvimento em tentativa de golpe de Estado Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 17h50 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h55 ) twitter

'Bolsonaro tem que estar no banco dos réus', diz Gleisi após denúncia da PGR Reprodução/YT TV Câmara - 19/02/2025

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comemorou, nesta quarta-feira (19), a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Além do ex-mandatário, outros 33 constam na lista.

“Defendemos o devido processo legal, que só vai ocorrer porque Bolsonaro não é presidente, porque, se fosse, não teríamos garantia de devido processo legal para nada nesse país. Ele (Bolsonaro) tem que estar no banco dos réus”, disse Gleisi em coletiva da ala governista na Câmara dos Deputados.

Para a parlamentar, a denúncia “expõe” o processo se que desenhou entre março de 2021 e 8 de janeiro de 2023. Além disso, destacou que a finalidade de todo planejamento era impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Interessante é que atores deixaram gravados em todos os momentos os passos que tomaram, seja por bilhete, mensagens do WhatsApp, ou por áudios gravados. Fica claro que a intenção era não deixar Lula ser presidente do Brasil, impedir que ele ganhasse a eleição e que fosse diplomado”, prosseguiu a presidente do PT.

Ela comentou ainda a afirmação da PGR de que Bolsonaro sabia do suposto plano para matar Lula, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Conforme a procuradoria, Bolsonaro deu aval para trama.

“É estarrecedor saber em detalhes que Bolsonaro foi consultado sobre o plano para matar o presidente Lula, Alckmin e Moraes. Ele anuiu com isso, acordou com isso. Estamos diante de um fato muito grave contra a democracia e ao estado democrático de direito”, observou.

Por fim, Gleisi e os demais deputados governistas repudiaram a ideia de aprovar o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro de 2023. Uma proposta tramita na Câmara, sendo capitaneada por Bolsonaro.

“Esse fato da denúncia enterra essa campanha farsesca da anistia. Não tem anistia para nenhum deles e nem anistia para aqueles que se envolveram no 8 de janeiro”, concluiu.

A ala governista ainda citou a possível prisão do ex-presidente e comemorou a possibilidade de o Judiciário condenar pessoas envolvidas em tentativa de golpe de Estado.