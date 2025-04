Bombeiros fazem parto de mulher em viatura no Distrito Federal Mulher de 26 anos acionou equipes depois que a bolsa rompeu; bebê nasceu às 9h42 e foi levado para o hospital Brasília|Do R7, em Brasília 21/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 21/04/2025 - 11h47 ) twitter

Parto foi realizado em viatura CBMDF/Divulgação - 20.04.2025

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal realizou um parto no interior de uma viatura na manhã deste domingo de Páscoa (20) na capital do país. Segundo os bombeiros, a mulher de 26 anos acionou a equipe depois que a bolsa rompeu. No entanto, ao ser atendida, o bebê estava coroando e o procedimento precisou ser realizado ainda na viatura.

Os bombeiros destacaram que foram adotados todos os procedimentos de segurança. O bebê, chamado Lorran, nasceu às 9h42 e foi coberto e aquecido pelos agentes.

Mãe e filho foram levados ao Hran (Hospital Regional de Asa Norte), para regulação médica.

Mulher foi levada ao Hospital da Asa Norte CBMDF/Divulgação - 20.04.2025

