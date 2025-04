Boric vai ao Congresso e se reúne com Motta e Alcolumbre Presidente chileno deve discutir a criação da Rota Bioceânica Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 15h56 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Da esq. p/ a dir.) O presidente do Chile, Gabriel Boric, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) Reprodução/R7 - 23/04/2025

O presidente do Chile, Gabriel Boric, se reuniu, nesta quarta-feira (23), com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), respectivamente. A ida ao Congresso Nacional faz parte de uma série de atividades programadas para a visita oficial do presidente chileno.

A ideia é fortalecer as relações comerciais e de investimentos, além de discutir a criação da Rota Bioceânica. Trata-se de um projeto de infraestrutura que pretende conectar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, atravessando quatro países da América do Sul: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

A reunião entre o presidente do Senado e Boric estava prevista, inicialmente, para às 15h. Depois, o presidente chileno se encontrou com Motta.

Boric se encontra com Lula

Na terça-feira (22), Boric se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assinar acordos de cooperação que incluem medidas contra o crime organizado transnacional. Durante o encontro no Palácio do Planalto e almoço no Itamaraty, foram firmados 13 documentos abrangendo segurança pública, defesa, ciência, tecnologia e cultura.

‌



Os líderes discutiram a importância da integração regional e destacaram a rota bioceânica que conecta portos dos dois países. No aspecto econômico, o Brasil reafirmou sua posição como maior parceiro comercial do Chile na América do Sul, com um comércio bilateral que ultrapassou 2,7 bilhões de dólares nos primeiros meses do ano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os presidentes enfatizaram a necessidade de união regional diante das novas políticas migratórias dos Estados Unidos e reforçaram a importância de manter relações comerciais equilibradas com potências como os Estados Unidos e a China.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp