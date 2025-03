Brasil e Itália avançam na cooperação sobre políticas de Inteligência Artificial Colaboração entre os países foi discutida durante sobre o Seminário Ítalo-Brasileiro Brasília|Do R7 31/03/2025 - 13h37 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento ocorreu em Brasília no último dia 28 Divulgação/ Embaixada da Itália

O Brasil e a Itália reforçaram a cooperação e parceria na área de inovação e tecnologia durante um seminário sobre IA (inteligência artificial), que ocorreu em Brasília na sexta-feira (28). Os italianos, que são referência no desenvolvimento de supercomputadores voltados a essa tecnologia, estreitaram os laços com o governo e trouxeram colaborações que devem ser implementadas nas ações do plano brasileiro de IA.

“O tema é uma prioridade para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e para outros órgãos do governo e, posso dizer, também para muitos outros países. Abre-se, portanto, uma ampla perspectiva de colaboração não apenas com a Itália, mas também com outros países da União Europeia e, obviamente, com os próprios estados brasileiros. É, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para nós, e as contribuições apresentadas serão implementadas nas ações do plano brasileiro de IA”, disse o Secretário do Ministério da Ciência, Henrique Miguel.

Na ocasião, representantes da pasta apontaram, ainda, investimentos de R$ 23 bilhões para Plano Nacional de Inteligência Artificial 2024–2028. Segundo uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, ligado ao ministério, o Brasil conta com 144 unidades de pesquisa relacionadas à inteligência artificial, colocando o país na 15ª posição no ranking mundial de publicações acadêmicas na área.

O Seminário Ítalo-Brasileiro sobre Políticas de Inteligência Artificial foi promovido em parceria com o Consecti (Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação).

‌



Durante o evento, o conselho também realizou uma reunião para a eleição da presidência, além de celebrar 20 anos de atuação no fortalecimento da ciência e tecnologia nos estados brasileiros. Ao final da reunião, foi decidido que o atual Presidente, Sílvio Bulhões, ficará na liderança do Consecti para um novo mandato.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp