Governo enviará notificações para celulares roubados e exigirá entrega na delegacia Previsão é que as notificações comecem a ser enviadas nos próximos dias, mas o canal de comunicação ainda está sendo definido Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 10h32 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h06 )

Governo vai enviar notificações para celulares roubados

O governo federal está prestes a lançar uma nova fase do programa Celular Seguro, ampliando as medidas para coibir o roubo e a revenda de aparelhos furtados. Entre as novidades, está o envio de notificações para celulares que forem habilitados com novas linhas telefônicas após serem roubados ou furtados.

As mensagens alertarão os portadores desses dispositivos sobre a necessidade de entrega imediata do aparelho à delegacia mais próxima. Caso não o façam, poderão ser investigados por crimes como furto, roubo, receptação ou associação criminosa.

Além disso, o programa seguirá permitindo o bloqueio rápido de linhas telefônicas e aplicativos financeiros, dificultando a utilização dos celulares por criminosos.

A previsão é que as notificações comecem a ser enviadas nos próximos dias, mas o canal de comunicação ainda está sendo definido. O WhatsApp é uma das opções consideradas, mas o governo avalia outros meios para garantir que os alertas cheguem de forma eficiente aos celulares roubados, segundo informações obtidas pelo R7.

A implementação desse sistema foi possível devido à integração de dados entre as operadoras de telefonia móvel e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Com isso, o Celular Seguro consegue identificar automaticamente um dispositivo roubado por meio do seu IMEI—número de identificação único de cada celular—e disparar uma notificação assim que o aparelho for ativado com um novo chip.

Combate ao roubo de celulares

O combate ao roubo de celulares tem sido tratado como prioridade pelo governo federal. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou o compromisso de endurecer as medidas contra esse tipo de crime, declarando que não permitirá que o Brasil se torne uma “República de ladrões de celular”.

Além disso, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) já prepara uma campanha para divulgar as novas medidas de segurança. Pesquisas apontam que o roubo de celulares é uma das principais preocupações da população.

Como funciona o Celular Seguro

O Celular Seguro foi lançado em dezembro de 2023 com o objetivo de permitir que vítimas de furto ou roubo bloqueiem rapidamente seus dispositivos e aplicativos financeiros, reduzindo o risco de golpes. O sistema também permite que o bloqueio seja feito por contatos de confiança previamente cadastrados pelo usuário.

No entanto, uma vez que um celular é bloqueado pelo programa, não há opção de desbloqueio imediato. Para recuperar o acesso, o usuário precisa entrar em contato com sua operadora de telefonia e com as instituições financeiras para seguir os procedimentos estabelecidos nos termos de uso.

