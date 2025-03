Brasil e Japão assinam acordo para fortalecer cooperação sobre desenvolvimento sustentável Documentos foram firmados pelos ministros do Meio Ambiente dos dois países nesta terça-feira (25), em Tóquio Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina Silva e Keiichiro Asao assinam acordo durante visita ao Japão Ana Beatriz/MMA - 25.03.2025

O Brasil e o Japão assinaram nesta terça-feira (25) acordo para fortalecer a cooperação sobre desenvolvimento sustentável entre os países. Os documentos foram instituídos durante viagem de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Tóquio. O memorando foi firmado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e pelo ministro japonês do Meio Ambiente, Keiichiro Asao.

“O memorando de cooperação abrange diversas áreas estratégicas, como ações para redução de emissões de gases de efeito estufa (mitigação) e adaptação à mudança do clima, incluindo sistemas de alerta precoce para eventos climáticos extremos; conservação da biodiversidade; combate à poluição; gestão sustentável de resíduos; promoção da economia circular; acesso a recursos genéticos e compartilhamento dos benefícios resultantes de sua utilização; meio ambiente marinho e gestão de ecossistemas florestais, costeiros e offshore”, informou o governo brasileiro.

De acordo com o comunicado, o acordo prevê, como instrumentos de execução da parceria entre os dois países, a realização de diálogos políticos, projetos conjuntos, pesquisas e estudos de viabilidade, compartilhamento de informações e organização de seminários e workshops. A ideia é que o desenvolvimento sustentável seja analisado nas dimensões social, econômica e ambiental.

Os documentos reforçam o compromisso do Brasil e do Japão com o cumprimento do Acordo de Paris, dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) das Nações Unidas e do Marco Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal, a fim de promover soluções para os desafios globais, como mudança climática.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“A assinatura do memorando fortalece a cooperação global para o enfrentamento à mudança do clima rumo à COP30 e as relações entre Brasil e Japão em setores importantes para os dois países, como as agendas de mitigação, adaptação, meio ambiente urbano, tecnologia e mecanismos inovadores de financiamento”, afirmou a ministra brasileira na ocasião.