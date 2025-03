‘Contamos com o firme engajamento do Japão na COP 30′, diz Lula em Tóquio Presidente destacou valores compartilhados pelos dois países, como democracia, paz, desenvolvimento sustentável e multilateralismo Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 10h23 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h23 ) twitter

Lula é recebido pelo imperador do Japão Ricardo Stuckert/PR - 25.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (25) esperar contar com “firme engajamento” do Japão na COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática), que será realizada em novembro deste ano, em Belém, no Pará. A declaração presidencial ocorreu durante jantar oferecido pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako, em Tóquio, no Japão.

“Como país que abriga a maior floresta tropical e reserva de água doce do mundo, e que conta com um vasto mar territorial denominado Amazônia Azul, o Brasil está comprometido com um modelo de sustentabilidade baseado na inclusão social. Contamos com o firme engajamento do Japão na COP 30, em Belém do Pará”, afirmou Lula.

O líder brasileiro destacou que o Brasil e o Japão são parceiros estratégicos e compartilham valores como democracia, paz, multilateralismo e o desenvolvimento sustentável.

“No discurso que proferiu em Brasília em 2018, por ocasião do 8º Fórum Mundial da Água, ainda como príncipe-herdeiro, o Imperador Naruhito fez um apelo à comunidade internacional para dar prioridade ao fornecimento sustentável de água e saneamento. Suas preocupações não poderiam ser mais atuais e relevantes”, disse.

Em janeiro deste ano, o governo brasileiro designou o embaixador André Aranha Lago como presidente da COP30, e Ana Toni como diretora-executiva. Um dos temas que será abordado na agenda ambiental será o financiamento, principalmente por parte de países ricos.

No ano passado, Lula garantiu que o governo federal “não vai medir esforços para ajudar tanto a prefeitura de Belém quanto o governo do estado” na preparação para receber o evento, o primeiro do tipo na região amazônica. “Vamos ter que melhorar muito os serviços básicos da cidade para fazer as coisas acontecerem”, destacou na ocasião.