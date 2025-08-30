Brasileiro em surto morre na Bolívia após ser contido por seguranças; laudo aponta asfixia Igor Rafael Oliveira Souza morava desde 2015 na Bolívia e cursava o último semestre do curso de medicina Brasília|Maurílio Nogueira, da RECORD Brasília 30/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Igor Rafael Oliveira Souza, brasileiro de 32 anos, morreu em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, após um suposto surto psicótico.

Laudo da autópsia indicou asfixia mecânica por compressão torácica como causa da morte.

A mãe de Igor revelou que ele enfrentava problemas de depressão e havia começado a usar drogas.

A família está planejando viajar à Bolívia para resolver questões burocráticas e solicitação de respostas das autoridades locais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Igor Rafael Souza estudava medicina na Bolívia Reprodução/Arquivo pessoal

O brasileiro Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, morreu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, na última terça-feira (26), depois de ser abordado por guardas em meio a um suposto surto psicótico. Laudo feito por um médico forense indicou asfixia como a causa da morte do brasileiro.

Igor Rafael vivia na Bolívia desde 2015 e estava no último período do curso de medicina.

O caso ocorreu em uma papelaria no bairro Equipetrol. Câmeras de segurança registraram o momento em que Igor Rafael entra no estabelecimento. O brasileiro aparenta estar desorientado.

Outras imagens mostram seguranças de uma escola próxima carregando Igor Rafael para fora da papelaria e o colocando em uma calçada.

‌



Uma ex-namorada do estudante que também mora na Bolívia afirmou que os guardas amarraram as mãos de Igor antes da morte dele. Quando a ambulância chegou, o brasileiro já estava sem sinais vitais.

As imagens foram divulgadas pela imprensa boliviana e enviadas à RECORD Brasília e ao R7 pela família do brasileiro.

‌



Autópsia indica sufocamento

A autópsia realizada pelo médico forense Marcelo Apaza Gonzales, no dia da morte de Igor Rafael, apontou que a causa da morte foi asfixia mecânica por compressão torácica, provocada pela pressão sobre o tórax, impedindo a respiração e resultando em anoxia (falta de oxigênio). A morte ocorreu entre 4 a 6 horas antes da autópsia.

Os exames internos revelaram a presença de petequias (manchas roxas) nos pulmões e no coração, indicando problemas respiratórios. Não foram encontradas lesões graves em outros órgãos ou partes do corpo.

‌



A conclusão é de que a morte foi causada por asfixia mecânica com comprometimento respiratório.

Família tenta trazer o corpo de volta ao Brasil

Em entrevista à RECORD Brasília, a mãe de Igor Rafael, Neidimar Oliveira Souza, professora aposentada, revelou que o filho enfrentava problemas de depressão e tinha começado a usar drogas por causa disso.

A família acredita que Igor Rafael tenha sofrido um surto psicótico, o que o levou a andar pelas ruas em busca de ajuda, acreditando estar sendo perseguido.

A família dele mora no Gama (DF) e planeja viajar à Bolívia neste domingo (31) para resolver questões burocráticas e cobrar respostas das autoridades locais.

Com dificuldades financeiras para trazer o corpo do filho para o Brasil, Neidimar iniciou uma vaquinha online para arrecadar os R$ 26 mil necessários para o traslado e funeral. Até a tarde dessa sexta-feira (29), pouco mais de R$ 4.500 tinham sido arrecadados.

“Vou fazer o possível para trazer meu filho de volta”, disse Neidimar.

Itamaraty diz que presta apoio à família

O Itamaraty ofereceu assistência consular à família, embora não tenha dado detalhes sobre a ajuda prestada. O consulado brasileiro em Santa Cruz de la Sierra acompanha o caso.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, informou que está seguindo a legislação internacional e nacional para o acompanhamento do caso.

